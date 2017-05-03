أعلن المدير التنفيذي لمنظمة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة، عن تصدير المنطقة سلع غير نفطية بأكثر من 14 مليار دولار في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017).

وأوضح مهدي يوسفي بأن الصادرات عبر جمارك المنطقة بلغت إجمالي 34 مليوناً و195 ألفاً و965 طناً بقيمة 14 ملياراً و917 مليوناً و850 ألف دولار، بتسجيل نمو بنسبة 41 بالمئة و22 بالمئة من حيث الوزن والقيمة (بالدولار)، على التوالي. ولفت الى أن صادرات السلع غير النفطية بلغت 16 مليوناً و680 ألفاً و780 طناً بقيمة 7 مليارات و906 ملايين و603 آلاف دولار بارتفاع 26 و8 بالمئة من حيث الوزن والقيمة على التوالي قياساً بالعام السابق. وأضاف: انه تم تصدير 17 مليوناً و515 ألفاً و185 طناً من مكثفات الغاز بقيمة 7 مليارات و11 مليوناً و246 ألف دولار بتسجيل نمو بنسبة 59 و43 بالمئة من حيث الوزن والقيمة.

ومن أهم السلع غير النفطية التي تصدر من منطقة بارس الاقتصاد الخاصة للطاقة في جنوب ايران الى 29 بلداً، هي: داي اثيلين غلايكول وسماد اليوريا والبوتان والبروبان والبارازايلين والمونو والثري اتيلين غلايكول والبولي اثيلين الخفيف والثقيل ومكثفات الغاز والإسمنت والميثانول.