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رقم الخبر: 192727 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: اقتصاد  
إيران تعرض أحدث إنجازاتها في صناعات النفط والغاز الأسبوع القادم

إيران تعرض أحدث إنجازاتها في صناعات النفط والغاز الأسبوع القادم

قال وزير النفط الايراني بيجن زنكنة: ان معرض طهران لصناعات النفط والغاز الذي سيبدأ أعماله يوم السبت سيعرض أحدث إنجازات البلاد في هذين القطاعين الصناعيين.

وأضاف الوزير زنكنة، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ان هذا المعرض سيقام بجودة رفيعة، حيث يمكن مشاهدة سجل كامل لقطاع الصناعة النفطية في البلاد. وتابع: ان مستقبل الصناعيين في ايران واعد لأن إنجازات طيبة قد تحققت لأرباب الصناعة الايرانيين في القطاع النفطي.

وأعرب زنكنة عن تصوره انه بالإمكان تنفيذ الاتفاقات النفطية اعتماداً على الطاقات المحلية، موضحاً انه في هذه الحالة سينتفع الايرانيون بنحو 70 مليار دولار وهو ما يوجد حجماً هائلاً من الطاقات ويصنع جيلاً جديداً من الصناعيين والمقاولين في داخل البلاد.

 
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