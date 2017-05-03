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رقم الخبر: 192726 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: السدود تؤمّن 800 مليون مترمكعب من المياه لإيران
مشيراً إلى إفتتاح 30 سداً كبيراً منذ مجيء حكومة الرئيس روحاني

وزير الطاقة: السدود تؤمّن 800 مليون مترمكعب من المياه لإيران

أشار وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، إلى أنه يتم تأمين 800 مليون متر مكعب من المياه في البلاد عبر السدود.

وصرح الوزير جيت جيان، اليوم الأربعاء خلال زيارته لمدينة ياسوج، بأن 800 مليون مترمكعب من المياه في البلاد يتم تأمينها عبر السدود بزيادة 60 بالمئة منذ تولي حكومة الرئيس روحاني إدارة البلاد. ولفت إلى أن الحكومة أنفقت حوالي 31 مليار دولار في مجال تأمين الموارد المائية والكهرباء خلال الثلاث سنوات التي خلت، وقال: هذه الإنفاقات شملت مداخيل الشركات والاعتمادات العامة التي تخضع لتصرف وزارة الطاقة، بالإضافة إلى نفقات الاستثمار الخارجي وسندات الخزينة وأسهم المشاركة.

وحول إنجازات الحكومة، نوّه وزير الطاقة إلى أنّه تم افتتاح 30 سداً كبيراً منذ تولي الحكومة الحالية إدارة البلاد بما يوازي حوالي 20 بالمئة من صناعة السدود منذ انطلاق هذه الصناعة.

وتطرّق الوزير إلى شبكة الصرف الصحي، وقال: عند بداية عهد هذه الحكومة، كانت شبكة الصرف الصحي في ايران مكتملة بنسبة 37 بالمئة، وقد زادت بنسبة 2 بالمئة عن كل عام من عمر هذه الحكومة. وتمنّى جيت جيان أن تحقق صناعة الماء والكهرباء في البلاد مزيداً من التقدم خلال السنوات المقبلة.

 
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