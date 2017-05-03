أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، أمس الأربعاء، أن ايران وتايلند تربطهما علاقات عريقة، وأن هناك فرصاً جيدة ومناسبة لتطوير هذه العلاقات.

ولدى استقباله رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان التايلندي تشاتودوم نيتاسيري، قال لاريجاني: قدمت تايلند طلبات للاستثمارت في ايران، ونحن نظراً للخطة التنموية الخمسية وتفويض عدد من البنى التحتية الى القطاع الخاص، سنهيئ مجالات هذه الاستثمارات. وأضاف: الآن هناك فرصة جيدة لتطوير العلاقات التجارية والسياسية والبرلمانية بين البلدين، إضافة الى الزيارات السياحية المتبادلة. وتابع: لقد صادق برلمانا البلدين على قانون تبادل السجناء بين البلدين، وقد دخل حيز التنفيذ في الوقت الحاضر، وبشأن التعرفة التفضيلية تم التوصل الى اتفاقات بين البلدين، وفي قطاع الطاقة والبيئة كذلك هناك أولويات قابلة للدراسة وبإمكان غرفة التجارة لدى البلدين أن تؤدي دوراً مؤثراً في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان التايلندي، خلال اللقاء: ان هدفنا من هذه الزيارة هو رفع مستوى العلاقات بين البرلمانين التايلندي والايراني، والذي سيكون مقدمة لتطوير العلاقات بين الشعبين، كما ان تايلند ترغب بزيادة التعاون التجاري والاستثمار في ايران.

وأضاف نيتاسيري: إننا نرى إمكانات وطاقات كبيرة جداً في ايران، وقد تمكنا خلال هذه الزيارة من القيام برحلة الى مدينتي اصفهان وشيراز العريقتين واطلعنا عن كثب على التاريخ العريق والثقافة الايرانية الغنية، معرباً عن أمله بأن تؤدي الثقافة بين البلدين والمعالم السياحية الموجودة الى تطوير التعاون بين الشعبين. وتابع: لقد عقدنا خلال هذه الزيارة اجتماعات مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني، وقد توصلنا الى نتائج طيبة جداً، بما فيها إزالة العقبات أمام التبادل المصرفي، حيث سيتم قريباً إزالة هذه العقبات، إضافة الى بحث تطوير صناعة السياحة وتشكيل لجنة للسياحة وتشكيل غرفة تجارة مشتركة وزيادة مستوى التبادل التجاري.

من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي: ان فرصاً طيبة أتيحت بعد الإتفاق النووي بين ايران والدول الست، مما يتعين استغلالها لدعم التعاون خدمة لمصالح الشعبين. والتقى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان التايلندي تشاتودوم نيتاسيري، الذي يزور ايران على رأس وفد، التقى رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا بورابراهيمي. وأشار بورابراهيمي، في مستهل اللقاء، الى التعاون الطيب بين ايران وتايلند في المجالات التجارية والاقتصادية، معرباً عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين وعدم تأثرها بالتطورات الدولية والاقليمية.

وأكد بورابراهيمي على أهمية التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين، منوهاً الى ضرورة المحادثات بين القطاعات الخاصة في إطار التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وتايلند. وصرح بأن الطاقة والزراعة والتقنيات الحديثة والسياحة والصناعة، من أهم الإمكانيات المتوفرة لدعم التعاون بين ايران وتايلند.

من جانبه، أكد تشاتودوم نيتاسيري، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان التايلندي، على الإمكانيات المتاحة في قطاع السياحة والزراعة، وقال: ان تايلند ترحب بارتقاء مستوى العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعلن رغبة المستثمرين التايلنديين بالدخول في الأسواق الايرانية، وحرص رجال الأعمال التايلنديين بالاستثمار في السوق الناشئة الايرانية مما يستوجب رفع القيود من أمام التعاون الثنائي.