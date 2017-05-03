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رقم الخبر: 192724 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: منوعات  
مصاب بعمى الألوان يجمع الملايين من بيع الجوارب!

مصاب بعمى الألوان يجمع الملايين من بيع الجوارب!

بدأ برينان أغرانوف البالغ من العمر 17 عاماً، والمُصاب بعمى الألوان، عمله في تصميم الجوارب وهو في المدرسة المُتوسطة، وقد جمع حتى الآن أكثر من مليون دولار من وراء بيع الجوارب عبر الانترنت خلال السنوات الأربع الماضية، يُخطّط الآن إلى عرض جواربه ذات التصميمات المُلونة في متاجر بيع التجزئة.

هذا الشاب الذي يعيش حالياً في ولاية أوريغون الأمريكية يقوم بتصميم تلك الجوارب المُفعمة بالحيويّة بواسطة الطابعات الرقميّة. وفي السابق كان يعمل في مرآب منزله، حيث يشتري الجوارب الرياضية البيضاء ويُطبق عليها تصميماته المُختلفة. وحتى الآن فإنه قد أنتج مئات التصميمات المُتنوعة.

في البداية كان العمل بطيئاً، لكن بعد أن لجأ برينان إلى شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق لمنتجه الفريد فقد وصل إلى أعدد كبيرة من الزبائن، وأصبح مُنتجه الذي يحمل العلامة التجارية (HoopSwagg) يحظى بشعبية واسعة بين عشاق الجوارب المُلونة.

مع ازدهار عمله، فقد قام والده ببناء مبنى مساحته 1500 قدم مُربع للانتاج والتخزين والشحن، وأصبحت والدته مُوظفة في شركته بدوام كامل.

الآن، فإنه يحصل على حوالي 100 طلب يومياً، وهذا العدد ينمو مع توسع العمل ليشمل أكمام الذراع وربطات العنق. يُمكنك شراء مثل هذه الجوارب من خلال موقع الشركة الرسمي HoopSwagg، وأيضاً على المتاجر الالكترونية مثل أمازون وإيباي.

بعد أربع سنوات من بدء العمل، باع برينان جوارب بقيمة أكثر من مليون دولار، كما وأضاف 300 تصميم جديد لمجموعته، كل ذلك إلى جانب أنه يوازن ما بين مدرسته، وأعماله المنزلية، وحياته الاجتماعية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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