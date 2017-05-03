ظهرت ماعز أم في مقطع فيديو مؤثر، حيث تصدت برأسها لإيقاف شاحنة كبيرة دهست صغارها على أحد الطرق السريعة، حيث تحركت الماعز بدافع الأمومة في محاولة يائسة للانتقام من الشاحنة التي أنهت حياة أبنائها.

وعرضت صحيفة ديلي ميرور البريطانية مقطع فيديو يظهر الماعز تقف بشجاعة في وجه الشاحنة، ويظهر خلف الشاحنة جثث الماعز الصغيرة بعد أن تم دهسها، وعلى الرغم من ذلك فلم تظهر الماعز الأم في حالة ضعف أو يأس، بل وقفت وكأنها لا تزال تحاول إنقاذ الصغار من الموت.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وأبدوا تعاطفهم وتأثرهم مع هذا الموقف المؤثر.