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رقم الخبر: 192722 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: منوعات  
قرية إنجليزية تحتفل بـ(دحرجة الجبن)!

قرية إنجليزية تحتفل بـ(دحرجة الجبن)!

تنافست فرق من الرجال والنساء في قرية إنجليزية على دحرجة أسطوانات من الجبن، في تقليد سنوي تنفرد به هذه القرية.

وبحسب وكالة (رويترز)، فقد نظمت قرية ستيلتون جنوب شرقي إنجلترا مسابقتها التي تحاكي تقليداً قديماً بصورة هزلية.

ودحرجت فرق يضم كل منها أربعة متسابقين أسطوانات خشبية شبيهة بأقراص الجبن عبر الشوارع، نظراً لصعوبة تحمل أقراص الجبن الحقيقية المسابقة.

وبدأت المسابقة في منتصف القرن العشرين عندما حاول مالك إحدى الحانات إيجاد طريقة لتعزيز عمله بعدما تجاوز طريق رئيسي القرية دون المرور بها.

ويطلق اسم القرية على العديد من أصناف الجبن في البلاد.

وقالت جو عضو فريق آنا للفتيات الذي فاز في فئة النساء في المسابقة (إنه أمر رائع. حصلت على جائزتي. يمكنني القول إنني بطلة عالمية. روح رائعة. الأمر كله مبهج جداً).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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