ستصبح بقايا شجرة من البلوط الأبيض عمرها 600 عام في نيوجيرزي، يعتقد أنها من بين أقدم أشجار الولايات المتحدة قطعة من الأثاث.

أزيل الجذع والفروع الأسبوع الماضي من أرض كنيسة باسكينغ ريدج المشيخية في برناردز، حيث نقلت إلى بولارو لصنع الأثاث في هيلسايد.

وقالت نيوز12 في نيوجيرزي إن الشركة ستحول الخشب إلى موائد مذبح للكنيسة وموائد اجتماعات لبلدية برناردز.

تزن الشجرة 116 ألف باوند واستغرقت إزالتها يومين بعد أن بدأ العفن في الظهور عليها وبدا ضعف فروعها خلال العامين الأخيرين.

ويقول مسؤولون إن الجنرال جورج واشنطن قام بنزهة قرب الشجرة مع ماركيز دي لافاييت.

وزرعت شجرة بلوط أبيض أخرى أخذت من ثمار بلوط الشجرة القديمة في الكنيسة مؤخراً.