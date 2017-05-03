  • الأربعاء ٦ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192721 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: منوعات  
تحويل خشب شجرة عمرها 600 عام إلى أثاث

تحويل خشب شجرة عمرها 600 عام إلى أثاث

ستصبح بقايا شجرة من البلوط الأبيض عمرها 600 عام في نيوجيرزي، يعتقد أنها من بين أقدم أشجار الولايات المتحدة قطعة من الأثاث.

أزيل الجذع والفروع الأسبوع الماضي من أرض كنيسة باسكينغ ريدج المشيخية في برناردز، حيث نقلت إلى بولارو لصنع الأثاث في هيلسايد.

وقالت نيوز12 في نيوجيرزي إن الشركة ستحول الخشب إلى موائد مذبح للكنيسة وموائد اجتماعات لبلدية برناردز.

تزن الشجرة 116 ألف باوند واستغرقت إزالتها يومين بعد أن بدأ العفن في الظهور عليها وبدا ضعف فروعها خلال العامين الأخيرين.

ويقول مسؤولون إن الجنرال جورج واشنطن قام بنزهة قرب الشجرة مع ماركيز دي لافاييت.

وزرعت شجرة بلوط أبيض أخرى أخذت من ثمار بلوط الشجرة القديمة في الكنيسة مؤخراً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec