تستعد الحكومة الصينية لإطلاق موسوعة رقمية على الإنترنت، مستعينة بأكثر من 20 ألف شخص لبناء ما وصف من قبل مسؤولين صينيين بـ(السور الثقافي العظيم).

ومن المقرر أن يتم إطلاق اسم (الموسوعة الصينية) على المشروع الجديد، الذي سيتواجد رسميا على الإنترنت العام المقبل، وفقاً لما أورده موقع (فايس نيوز).

وستستعين الحكومة الصينية بعشرات الآلاف من الباحثين وأساتذة الجامعات، لتطوير هذه الموسوعة التي ستغطي أكثر من 100 فرع من الفروع المعروفة.

وتهدف خطة الحكومة الصينية إلى وجود أكثر من 300 ألف مقال في الموسوعة، تركز في المقام الأول على استعراض أهم وأحدث الابتكارات الصينية في مجالي التقنية والعلوم، إلى جانب دعم التراث الثقافي للصين وقيم مجتمعها.

يشار إلى أن الحكومة الصينية أحيانا ما تحجب أقساما معينة من الموسوعة المجانية (ويكيبيديا)، أو جميع أقسامها في بعض الأحيان.

وتقوم شركات في الصين مثل (بايدو) بتوفير موسوعات خاصة على الإنترنت، لكنها لم تتمكن من مضاهاة الموسوعة المحجوبة فيما يتعلق بحجم المعلومات وتنوعها.