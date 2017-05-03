قدم وزير هندي عصياً خشبيًة للمئات من العرائس خلال حفل زواج جماعي في الهند، وطالبهن بإستخدام العصي ضد أزواجهن إذا أساؤوا لهن أو أدمنوا على شرب الكحوليات.

وتحمل العصي، التي يطلق عليها محلياً موغريس، وتستخدم عادةً أثناء غسل الملابس، رسالةً مطبوعةً عليها عبارة (هدية لضرب المخمورين، الشرطة لن تتدخل).

وقام غوبال بهارغافا، الوزير بولاية مادهيا براديش بوسط الهند، بتوزيع 700 عصى في حفل زواج جماعي للفقراء، قام بتنظيمه في بلدته غراهاكوتا.

وقال الوزير من عاصمة الولاية بوبال: (المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية العنف الأسري خاصةً الذي يحدث بسبب إدمان الكحوليات حيث أن الشرطة لا تستطيع السيطرة على خطورة المشروبات الكحولية غير القانونية).

وأضاف: (العصي ذات نفعين، يمكن للنساء استخدامها في الغسيل وإذا لم يستمع لهن أزواجهن واستمروا في الإساءة الجسدية لهن، يمكن أن تتحول العصي لأداة للدفاع عن النفس).

ونشر بهاراغافا، الذي ينتمي لحزب بهاراتيا غانتا الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندار مودي، صوراً للعرائس ومعهن العصي على صفحته في موقع فيسبوك وقال إنه أمر بتوزيع 10 آلاف من العصي.

وعند سؤاله حول ما إذا كان يعتقد أن هذا الإجراء سوف يشجع النساء على ممارسة العنف ويؤدي لتقديم شكاوى ضدهن لدى الشرطة، قال بهارغافا إنه سوف يتدخل للدفاع عن النساء.

وأضاف الوزير: (سوف نجري استطلاعاً خلال شهر لتقييم تأثير هذا الإجراء، إذا وجد أن هذا الإجراء فعال، سوف نوزع هذه العصي في مناطق أخرى).