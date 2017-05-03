|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 192683
|تاريخ النشر: أيار 03, 2017
|الوقت: 12:48
|الاقسام: محليات
|
رئيس المجلس الوطني الباكستاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له
الوفاق/خاص- مختار حداد
استقبل رئيس المجلس الوطني الباكستاني اياز صادق اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و الوفد السياسي و الأمني و العسكري المرافق حيث بحث الجانبان العلاقات الثانية بين البلدين و موضوع الحادث الإرهابي الأخير في ميرجاوة الذي أدى إلى استشهاد عدد من افراد حرس الحدود الإيراني.
سنوافيكم بالتفاصيل..
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر