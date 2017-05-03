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رقم الخبر: 192683 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 12:48 الاقسام: محليات  
رئيس المجلس الوطني الباكستاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له

رئيس المجلس الوطني الباكستاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له

الوفاق/خاص- مختار حداد

 استقبل رئيس المجلس الوطني الباكستاني اياز صادق اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و الوفد السياسي و الأمني و العسكري المرافق حيث بحث الجانبان العلاقات الثانية بين البلدين و موضوع الحادث الإرهابي الأخير في ميرجاوة الذي أدى إلى استشهاد عدد من افراد حرس الحدود الإيراني.

سنوافيكم بالتفاصيل..

اياز صادق ومحمد جواد ظريفاياز صادق ومحمد جواد ظريف
 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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