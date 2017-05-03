استقبل رئيس المجلس الوطني الباكستاني اياز صادق اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و الوفد السياسي و الأمني و العسكري المرافق حيث بحث الجانبان العلاقات الثانية بين البلدين و موضوع الحادث الإرهابي الأخير في ميرجاوة الذي أدى إلى استشهاد عدد من افراد حرس الحدود الإيراني.



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