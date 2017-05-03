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رقم الخبر: 192682 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 11:01 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني + صور

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوزير الداخلية الباكستاني + صور

الوفاق/خاص- مختار حداد

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و الوفد المرافق اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الباكستاني جودري نثار علي خان.

وكان محمد جواد ظريف قد توجه صباحاً الى اسلام آباد على رأس وفد سياسي عسكري امني رفيع المستوى، لبحث الحادث الارهابي الاخير في منطقة ميرجاوة القريبة من الحدود مع باكستان، والتقى مع وزير الداخلية الباكستاني، وأجرى معه مباحثات بهذا الخصوص.

هذا و أشار الوزير ظريف خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين و أكد على وجوب حل المشاكل الحدودية و المكافحة القوية الارهاب و اعتقال و معاقبة الجماعات الإرهابية خاصة منفذي الحادث الإرهابي الاليم في منطقة ميرجاوة الحدودية الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني.
بدوره اعرب جودري نثار علي خان وزير الداخلية الباكستاني عن مواساته لإيران حكومة و شعبا بمناسبة استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني و قال ان العلاقات بين ايران و باكستان هي أعلى بمراتب من العلاقات العادية و ان هناك علاقات تاريخية بين الشعبين الإيراني الباكستاني.
و قال ان المسؤولين الباكستانيين لديهم رؤية خاصة لإيران و يعرفون مدى أهمية العلاقات بين البلدين.
و أعلن وزير الداخلية الباكستاني استعداد بلاده لحل المشاكل الموجودة و قال مستعدون على جميع المستويات السياسية و العسكرية و حتى على مستوى اتصالات المسؤولين المحليين حل المشاكل و نريد أن نرسل رسالة للعالم بأن ايران و باكستان سيكونا دوما إلى جانب بعضهما البعض و بالتعاون سيقومون بحل المشاكل.
و خلال اللقاء اعتبر الجانبان موضوع تهريب المخدرات و العبور غير القانوني الحدود و العمليات الإرهابية قضايا مثيرة للقلق لدى البلدين و تقرر أن يتم دراسة هذه المواضيع في اللجنة الحدودية المشتركة و يتم اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها.
كما أكد الجانبان على أهمية الاتصالات بين المسؤولين السياسيين و الأمنيين.
وتأتي زيارة ظريف والوفد المرافق الى اسلام آباد بهدف اجراء مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن سبل توفير امن الحدود بين البلدين، وإغلاق ثغرات نفوذ التنظيمات الارهابية وضمان امن الحدود المشتركة.
ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة عدد من القادة العسكريين وقادة الشرطة وكبار المسؤولين السياسيين والامنيين بمن فيهم العميد غلام رضا محرابي، مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، والعميد قاسم رضائي قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي، والعميد محمد حسين ذوالفقاري مساعد وزير الداخلية في الشؤون الامنية والشرطة، وعلي اوسط هاشمي محافظ سيستان وبلوجستان.
ويلتقي ظريف والوفد المرافق له في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، ورئيس المجلس الوطني سردار اياز صادق، ويجري معهم مباحثات بشأن تطوير التعاون الحدودي بين البلدين ومتابعة موضوع الهجوم الارهابي الذي أدى الى استشهاد 9 من حرس الحدود الايراني، ومواجهة التنظيمات الارهابية.

 

محمد جواد ظريف وجودري نثار علي خانمحمد جواد ظريف وجودري نثار علي خان
محمد جواد ظريف وجودري نثار علي خانمحمد جواد ظريف وجودري نثار علي خان
محمد جواد ظريف وجودري نثار علي خانمحمد جواد ظريف وجودري نثار علي خان
محمد جواد ظريف وجودري نثار علي خانمحمد جواد ظريف وجودري نثار علي خان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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