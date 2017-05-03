التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و الوفد المرافق اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الباكستاني جودري نثار علي خان.

وكان محمد جواد ظريف قد توجه صباحاً الى اسلام آباد على رأس وفد سياسي عسكري امني رفيع المستوى، لبحث الحادث الارهابي الاخير في منطقة ميرجاوة القريبة من الحدود مع باكستان، والتقى مع وزير الداخلية الباكستاني، وأجرى معه مباحثات بهذا الخصوص.

هذا و أشار الوزير ظريف خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين و أكد على وجوب حل المشاكل الحدودية و المكافحة القوية الارهاب و اعتقال و معاقبة الجماعات الإرهابية خاصة منفذي الحادث الإرهابي الاليم في منطقة ميرجاوة الحدودية الذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني.

بدوره اعرب جودري نثار علي خان وزير الداخلية الباكستاني عن مواساته لإيران حكومة و شعبا بمناسبة استشهاد عدد من أفراد حرس الحدود الإيراني و قال ان العلاقات بين ايران و باكستان هي أعلى بمراتب من العلاقات العادية و ان هناك علاقات تاريخية بين الشعبين الإيراني الباكستاني.

و قال ان المسؤولين الباكستانيين لديهم رؤية خاصة لإيران و يعرفون مدى أهمية العلاقات بين البلدين.

و أعلن وزير الداخلية الباكستاني استعداد بلاده لحل المشاكل الموجودة و قال مستعدون على جميع المستويات السياسية و العسكرية و حتى على مستوى اتصالات المسؤولين المحليين حل المشاكل و نريد أن نرسل رسالة للعالم بأن ايران و باكستان سيكونا دوما إلى جانب بعضهما البعض و بالتعاون سيقومون بحل المشاكل.

و خلال اللقاء اعتبر الجانبان موضوع تهريب المخدرات و العبور غير القانوني الحدود و العمليات الإرهابية قضايا مثيرة للقلق لدى البلدين و تقرر أن يتم دراسة هذه المواضيع في اللجنة الحدودية المشتركة و يتم اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها.

كما أكد الجانبان على أهمية الاتصالات بين المسؤولين السياسيين و الأمنيين.

وتأتي زيارة ظريف والوفد المرافق الى اسلام آباد بهدف اجراء مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن سبل توفير امن الحدود بين البلدين، وإغلاق ثغرات نفوذ التنظيمات الارهابية وضمان امن الحدود المشتركة.