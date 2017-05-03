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|رقم الخبر: 192681
|تاريخ النشر: أيار 03, 2017
|الوقت: 10:52
|الاقسام: رياضة
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كريستيانو رونالدو ينفجر بهاتريك في وجه أتلتيكو مدريد
تلاعب فريق ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد، وهزمه بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
سجل كريستيانو رونالدو الأهداف الثلاثة للملكي، ليضع الفريق المدريدي قدمه الأولى في نهائي دوري الأبطال، ويقترب بقوة من لقاء التتويج للموسم الثاني على التوالي.
هذا وجاءت الاهداف الثلاثة للنجم البرتغالي في الدقائق (10 – 73 – 86).
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