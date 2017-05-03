كريستيانو رونالدو ينفجر بهاتريك في وجه أتلتيكو مدريد تلاعب فريق ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد، وهزمه بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.