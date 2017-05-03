إنتهت منافسات بطولة آسيا للشطرنج السريع في فئة الشباب دون سن الـ20 عاماً والتي أقيمت في مدينة شيراز في جنوب غرب البلاد، بإحراز المنتخب الإيراني للقب الوصافة في هذه المنافسات.

في البطولة المقامة في شيراز جنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن منافسات أبطال شباب آسيا دون سن الـ20 عاماً للشطرنج السريع والتي أقيمت الثلاثاء الـ 2 من مايو/ آيار الجاري في مدينة شيراز جنوب غرب إيران كانت قد بدأت في فئتين هما الشباب والسيدات.

وقد حصلت فيتنام في فئة الشباب على لقب البطولة بحصدها لـ6 نقاط، فيما أحرزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقب الوصيف فيها بعد تحقيقها لنتيجة أقل بنصف نقطة من تلك التي حصدتها فيتنام.

أما في فئة السيدات فقد ذهب لقب البطولة لصالح المتسابقة "إيشا" من الهند بحصدها لـ6 نقاط، والوصيف لـ "أنوشا مهديان" من إيران بحصدها لـ5 نقاط.

هذا وكانت قد انطلقت بطولة شباب آسيا للشطرنج في شيراز جنوبي ايران الثلاثاء والتي تستمر فعالياتها لغاية 12 مايو/أيار الجاري.

ويشارك بالبطولة 75 لاعبا من ايران والهند وفيتنام وسوريا وكازاخستان وقرغيزيا ولبنان وطاجيكستان.

وحضر مراسم الافتتاح مهرداد بهلوان رئيس الاتحاد الايراني للشطرنج.