  • الأربعاء ٦ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192679 تاريخ النشر: أيار 03, 2017 الوقت: 10:52 الاقسام: رياضة  
رئيس اللجنة البارا اولمبية الدولية يزور طهران

رئيس اللجنة البارا اولمبية الدولية يزور طهران

وصل فيليب كريون رئيس اللجنة الباراولمبية الدولية الى طهران الاربعاء على رأس وفد رياضي رفيع.

وتتم هذه الزيارة بدعوة من محمود خسروي وفا رئيس اللجنة البارا اولمبية الوطنية الايرانية. وتعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية أحد الاعضاء الفاعلين للجنة الباراولمبية الدولية وأحد البلدان المتقدمة في رياضة المعاقين.

وتتخلل زيارة كريون الى ايران تفقد الامكانات الرياضية للمعاقين في طهران واصفهان وشيراز واجراء محادثات مع المسؤولين الرياضيين لاسيما سبل توسيع العلاقات.

ويشارك كريون يوم الخميس في حفل افتتاح منافسات العاب القوى للمعاقين وضعيفي البصر والمكفوفين في طهران "بطولة ايران لتكريم اليوم الوطني للخليج الفارسي".

وتقام هذه المنافسات بمشاركة اكثر من 700 رياضي معاق.

وتقام منافسات العاب القوى للمعاقين والمكفوفين وضعيفي البصر تحت اشراف اللجنة البارا اولمبية الدولية.

وتجري هذه البطولة في الفترة من 4 الى 6 الجاري في مجموعة الثورة الرياضية بطهران.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec