وصل فيليب كريون رئيس اللجنة الباراولمبية الدولية الى طهران الاربعاء على رأس وفد رياضي رفيع.

وتتم هذه الزيارة بدعوة من محمود خسروي وفا رئيس اللجنة البارا اولمبية الوطنية الايرانية. وتعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية أحد الاعضاء الفاعلين للجنة الباراولمبية الدولية وأحد البلدان المتقدمة في رياضة المعاقين.

وتتخلل زيارة كريون الى ايران تفقد الامكانات الرياضية للمعاقين في طهران واصفهان وشيراز واجراء محادثات مع المسؤولين الرياضيين لاسيما سبل توسيع العلاقات.

ويشارك كريون يوم الخميس في حفل افتتاح منافسات العاب القوى للمعاقين وضعيفي البصر والمكفوفين في طهران "بطولة ايران لتكريم اليوم الوطني للخليج الفارسي".

وتقام هذه المنافسات بمشاركة اكثر من 700 رياضي معاق.

وتقام منافسات العاب القوى للمعاقين والمكفوفين وضعيفي البصر تحت اشراف اللجنة البارا اولمبية الدولية.

وتجري هذه البطولة في الفترة من 4 الى 6 الجاري في مجموعة الثورة الرياضية بطهران.