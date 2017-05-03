قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب 25 آخرون غالبيتهم من المدنيين بجروح في تفجير استهدف موكبا لقوات اجنبية بالقرب من السفارة الاميركية في كابول اليوم الاربعاء، حسب ما أعلن مسؤولون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش ان الهجوم الذي "استهدف موكبا لقوات اجنبية كان يمر في المكان" اوقع 8 قتلى و25 جريحا "غالبيتهم من المدنيين".

واشار مصدر امني افغاني الى ان الهجوم نفذ بواسطة "سيارة مفخخة" استهدفت "موكبا اميركيا كان يقوم بدورية بالقرب من السفارة الاميركية والمقر العام" لقوات حلف الاطلسي في افغانستان.

واشار المصدر الى سقوط ثمانية قتلى و22 جريحا كلهم من المدنيين بينما اصيب جنديان اميركيان بجروح طفيفة تم اثرها اجلاؤهما من المكان.

ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي ياتي بعد ايام على بدء "هجوم الربيع" لجماعة طالبان التي توعدت باستهداف القوات الدولية.

وعادة ما يكون الربيع بداية "موسم القتال"، غير أن طالبان واصلت خلال هذا شتاء حربها ضد القوات الحكومية ونفذت أعنف هجماتها في نيسان/أبريل

قد استهدف قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 135 مجندا على الاقل.

وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى حلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 015.

وتسيطر القوات الأفغانية على أقل من 60% من أراضي هذا البلد، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها.



