وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الواحدة و 42 دقيقة و7 ثوان من فجر اليوم الاربعاء (التاسعة و12 دقيقة و 7 ثوان من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

وكان مركز هذه الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.75 والطول الشرقي 60.48 .

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.

ومنطقة سفيد سنك تابعة لناحية قلندراباد في قضاء فريمان، على بعد 100 كم من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

وكانت هزة ارضية قوية قد ضربت هذه المنطقة ايضا قبل اقل من شهر.





