انتقد اليسار الألماني الاتفاقية الأخيرة التي تم إبرامها بين وزارة الدفاع الألمانية والسعودية بشأن تدريب عسكريين سعوديين في مؤسسات تابعة للجيش الألماني.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار زارا فاجنكنشت، الاثنين: "إنه أمر غير مسؤول على الإطلاق أن يتم دعم ديكتاتورية قطع الرأس السعودية في تدريب جنودها".

وكان وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان قد وقع مع وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، اتفاقية تتضمن تدريب الجيش الألماني عسكريين سعوديين في ألمانيا، وذلك على هامش زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمملكة العربية السعودية، الأحد الماضي.

وقالت ميركل خلال الزيارة إن السعودية بلد مهم في المنطقة، وهي حلقة في المعركة ضد التنظيمات الإرهابية ومحاربة تنظيم "داعش"، وأن ألمانيا مهتمة بأن تكون حدود هذا البلد محمية بشكل جيد، وأن يكون الجيش السعودي مدربا جيدا للتعامل مع "داعش"، حسب قولها.