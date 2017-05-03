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رقم الخبر: 192671 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
"نيويورك تايمز": الإمارات تفرض قيودا على وسائل الإعلام

"نيويورك تايمز": الإمارات تفرض قيودا على وسائل الإعلام

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها، حول "معوقات حرية التعبير في الإمارات والرقابة التي تفرضها الدولة على وسائل الإعلام ".

وقالت الصحيفة "في الوقت الذي تطلق الإمارات خطًّا رقميًّا جديدًا في عالم التكنولوجيا يحمل اسم "دبي"، فإنها تعمد إلى حجب النسخة العربية لموقع "هافنغتون بوست"، مشيرة إلى انها "تأتي ضمن سلسلة من التحركات الحكومية لتقييد الوصول إلى الإنترنت".

يذكر ان إمارة دبي اطلقت الأحد الماضي ما سمي بـ "خط دبي" ليكون أول خط رقمي يُستخدم في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر يتم تطويره من قِبل مدينة عربية ويحمل اسمها.

واضافت الصحيفة إنه "في الوقت الذى تُطوِّر فيه حكومة الإمارات ذلك الخط للتعبير عن ذاتها كما أشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تفرض في المقابل عوائق أمام حرية التعبير في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، إذ تخضع وسائل الإعلام الإخبارية لحذف اي انتقادات موجهة للحكومة أو تحالف الأسر المالكة التي تُسيطر عليها".

من جانبها، علقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" سارة ليا ويتسون، ساخرة على إطلاق "خط دبي"، وقالت "ما يفتقده شعار خط دبي الجديد، هو علامة نجمة بخط صغير تقول: إلَّا أنَّ أي شخصٍ يقول شيئاً لا يحبه الأمراء سيذهب إلى السجن"، بحسب ما ذكره موقع "هافنغتون بوست".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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