قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الثلاثاء أن نحو 4/1 مليون طفل في الصومال الذي يعاني من الجفاف، من المتوقع أن يتعرضوا لسوء تغذية حاد هذا العام بنسبة تزيد عن 50 % عن المتوقع في يناير .

وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم يونيسيف في إفادة صحفية، إن الرقم الجديد يتضمن أكثر من 275 ألف طفل يحتمل أن يواجهوا شكلا حادا من أشكال سوء التغذية الذي يهدد الحياة مما يزيد خطر وفاتهم بالكوليرا أو الحصبة بتسعة أمثال.

وأضافت أن يونيسيف عالجت 56 ألف طفل صومالي من أشرس أشكال سوء التغذية منذ بداية العام بزيادة 88 % عن العام الماضي.