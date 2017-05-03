أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وجرح 5 آخرين في هجوم مسلح بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقصف جوي للجيش يقضي على عناصر إرهابية في سيناء

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "الفيسبوك" أن عناصر مسلحة كانت تستقل سيارتين أطلقت النار قبيل منتصف الليل على نقطة تفتيش في الطريق الدائري بمدينة نصر.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابطين برتبة نقيب وأمين شرطة، بالإضافة إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة.

وفي الأثناء، تقوم قوات الأمن المصرية بتمشيط الطريق الدائري بحثا عن المسلحين الذين استهدفوا الكمين الأمني.

وقد كثفت قوات الشرطة انتشارها، وأقامت حواجز أمنية على الطريق الدائري لتفتيش السيارات.

وكان مسلحون مجهولون اقتحموا الاثنين، منزلًا بقرية “ياميت” غربي رفح، محافظة شمال سيناء وقتلوا سيدة وألقوا بجثمانها خارج المنزل، واختطفوا زوجها وأبناءها الثلاثة واقتادوهم إلى جهة مجهولة بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن”.

يذكر أن الجماعات التكفيرية التابعة لـ"داعش" على رأسها ما يسمى "ولاية سيناء" تنشط في سيناء وفي شمال شرق مصر، حيث تعرضت مواقع عسكرية وأمنية، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين.

من جانب آخر قالت مصادر أمنية إن قصفا جويا شنه الجيش المصري، الاثنين، أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية في شمالي سيناء.

وذكرت المصادر أن القصف استهدف سيارة تقل إرهابيين وأربع دراجات نارية.

وفي ذات السياق، اعتقلت السلطات 12 شخصا يشتبه في صلتهم بعمليات إرهابية ودعم العناصر المتطرفة.

ويخوض الجيش المصري عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في سيناء منذ سنوات، وقد تكثفت هذه العمليات بعد يوليو 2013.