* استشهاد وإصابة مدنيين اثر غارة لطيران العدوان في صعدة

قصف تجمعات المرتزقة في مأرب.. قتلى وجرحى في تدمير مدرعة للغزاة في الجوف

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، معسكرات وتجمعات ومواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لـــ" المسيرة نت" أن عدد من العسكريين السعوديين قد لاقوا مصارعهم إثر استهداف آلية كانت تقلهم بصاروخ موجه في التبة الحمراء بجيزان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجيش السعودي في موقعي الكرس وملحمة، محققة إصابات مباشرة.

وفي نجران شنت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفا متزامنا على معسكر عاكفة السعودي.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان موقعي العش وقيادة آل حماد، كما دكت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مواقع صلة والشبكة وقبالة منفذ الخضراء.

وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان موقعا استحدثه الجيش السعودي خلف مركز المسيال العسكري.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته في مختلف الجبهات، وذلك ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

كما دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، مدرعة تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة الهندسة دمرت آلية مدرعة تابعة للعدوان بعبوة ناسفة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة ومنافقي العدوان إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية لتجمعاتهم في وادي نملة بمحافظة مأرب.

وكان قد لقي 3 من مرتزقة العدوان، الاثنين، مصرعهم بنيران الجيش واللجان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، فيما قتل 4 من المرتزقة، وتم إعطاب طقم عسكري في منطقة المخدرة بمديرية صرواح في مأرب.

وفي غضون ذلك استشهد مواطنين اثنين وأصيب ثالث بجروح، الثلاثاء، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مزرعة مواطن في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة أحد المواطنين في منطقة محديدة بمديرية باقم الحدودية.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، حيث استشهد وجرح أكثر من 33 مدني بحسب إحصائيات مستقلة منذ بداية العدوان في 26 مارس 2016.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، مصرعهم وجرح آخرون في إفشال محاولة تسلل لهم في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقتي المجعممة وتبة النوبة في حمير بمديرية مقبنة، مؤكدا مصرع وجرح عدد منهم.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان، في وقت سابق الثلاثاء، مصرعهم وجرح آخرون في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية شمال مديرية المخاء جنوبي غرب المحافظة، كما قتل وجرح مرتزقة إثر قصف استهدف تجمعاتهم شمال جبل نابضة بالمديرية.

هذا ولقي 12 من مرتزقة الرياض الاثنين مصرعهم في الجوف وميدي و مارب، بنيران الجيش واللجان الشعبية.

ففي محافظة الجوف لقي 3 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان في مديرية المصلوب.

كما لقي 4 من مرتزقة العدوان مصرعهم بالإضافة إلى إعطاب طقم في منطقة المخدرة بمديرية صرواح في مارب

وفي صحراء ميدي محافظة حجة لقي 5 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان شمال صحراء ميدي.