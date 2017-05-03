* قائد ميداني: ساعات قليلة تفصلنا عن تحرير آخر حي في المحور الغربي * داعش يهاجم مقرا عسكريا غربي الانبار * قناص الحشد الشعبي يردي أهم مسؤولي داعش بتلعفر * مجزرة لداعش بحق نازحين من نينوى إلى الحدود السورية

بغداد/نافع الكعبي - تستعد القوات العراقية المشتركة لشن هجوم أخير لتحرير ماتبقى من أحياء في المحور الغربي للموصل، بعد شنَّها عملية واسعة على مواقع التنظيم في المحورين الغربي والوسط في الساحل الايمن من المدينة، مؤكدة انها ستزف بشرى تحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل بالكامل خلال أيام قليلة جدا، فيما أحبطت فصائل الحشد الشعبي هجومين إنتحاريين لداعش استهدفا القوات الأمنية شرقي سامراء، يأتي ذلك في وقت شن فيه تنظيم داعش الإرهابي هجوماً استهدف مقراً عسكرياً غربي الأنبار.

وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الثلاثاء، بأن سرايا السلام قتلت انتحارياً وفككت حزاما ناسفا يرتديه انتحاري آخر حاولا استهداف القوات الأمنية شرقي سامراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوات سرايا السلام إحدى فصائل الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية، تصدت، أمس الثلاثاء، لانتحاريين اثنين استهدفا نقاطاً تابعة للشرطة الاتحادية شرقي سامراء".

بدورها قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان آخر: إن لواء 26 /الفوج الثاني من الحشد الشعبي وفوج طوارئ 14 بلد، وبحسب معلومات مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنا من إحباط عملية تسلل لمجموعة من الانتحاريين تنوي استهداف قضاء بلد".

واشار الى ان "القوات نصبت كمائن بمحاور متعددة منذ أكثر من 48 ساعة في المناطق المحاذية لنهر دجلة شمال شرق مدينة بلد، جرى خلالها رصد زورق يحمل انتحاريين مع أسلحة متوسطة وصلوا إلى منطقة أم شعيفه". واشار الى انه "بعد الاشتباك معهم تم قتلهم وتفكيك الأحزمة ووضع اليد على أسلحتهم وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم".

وفي الأثناء، أعلن اعلام الحشد الشعبي: إن اللواء 20 في الحشد الشعبي احبط هجوما لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جدار الصد شمال صحراء الصينية"، مبينا أن "اللواء اباد القوة المهاجمة ودمر آلياتهم القتالية" مضيفا: إن الآخرين لاذوا بالفرار إلى عمق الصحراء".

* قناص الحشد الشعبي يردي أهم مسؤولي داعش بتلعفر

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن مسؤول أهم خطوط تنظيم داعش الدفاعية في محيط قضاء تلعفر غرب الموصل، قتل برصاصة قنص.

وقال المصدر: إن مسؤول أحد أهم خطوط تنظيم "داعش" الدفاعية في محيط قضاء تلعفر غرب الموصل، المدعو أبو يوسف، قتل برصاصة قنص، من جهة إحدى نقاط المرابطة للحشد الشعبي"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن (أبو يوسف) يعد من القيادات المهمة في تنظيم "داعش" تلعفر وكان مرشحا لتبوء منصب الأمير العسكري قبل مقتله".

وتعد تلعفر من المعاقل المهمة لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى والتي لا تزال تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي.

* هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش جنوبي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن عنصراً من الحشد العشائري استشهد وأصيب آخر بهجوم مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة رشاشة نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائري في منطقة السيد عبد الله جنوبي بغداد، ما أسفر عن استشهاد احد أفراد النقطة وإصابة أخر فيما لاذ المسلحون بالفرار".

* قائد عمليات نينوى: تحرير الموصل خلال أيام

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في بيان صحفي: إن ساعات قليلة تفصل الأجهزة الأمنية لاقتحام آخر الاحياء المتبقية في المحور الغربي والتوغل في محور وسط الموصل لانقاذ المدنيين المحتجزين لدى عناصر داعش في المناطق التي مازالت تحت سيطرتها". واشار الجبوري الى ان” قوات الرد السريع التي وصلت الى قرية حليلة وتمركزت مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب في المحور الغربي، ستشن عملياتها خلال الساعات المقلبة لتحرير مناطق مشيرفة والرفاعي وتموز والنجار والاحياء المتبقية في المحور الغربي".

واوضح الجبوري: إن القوات الاتحادية توغلت في كافة احياء وسط مدينة الموصل باسناد جوي”، مشيرا الى ان” قيادة العمليات في محافطة نينوى ستعلن عن تحرير الساحل الايمن بالكامل خلال ايام قليلة جدا"، فيما اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي ان "اعلان تحرير ايمن الموصل سيستغرق ثلاثة اسابيع كحد اقصى. وكان الغانمي بحث مع قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبد الله الجبوري حسم المتبقي من أراضي محافظة نينوى وتحريره خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية: إن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي استقبل، قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبد الله الجبوري". واضاف: وقدم قائد عمليات نينوى، خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً عن تطورات العمليات في الموصل ومستوى تقدم قطعات قواتنا المسلحة، كما أشار إلى طبيعة الاستعدادات الجارية لحسم المتبقي من أراضي محافظة نينوى وتحريره خلال الأيام المقبلة".

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن" مفارز فوج الاستطلاع التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبعملية استباقية، تمكنت من تدمير مضافة لعناصر عبارة عن مواضع حصينه تحت الارض مخفية بشكل يمنع رصدها بمنطقة بابلان في شهربان بمحافظة ديالى". وأضافت: إن القوات استولت على الاسلحة والاعتدة الموجودة فيها من مقذوفات مدفعية ودوائر الكترونية للتفجير وصواريخ قاذفات مع حشواتها وعتاد بنادق مختلفة الاحجام".

* خسائر داعش منذ إنطلاق معركة أيمن الموصل

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الثلاثاء، عن خسائر "داعش" منذ انطلاق معركة أيمن الموصل، فيما لفت الى مقتل ثلاثة قياديين بالتنظيم استناداً لمعلومات استخبارية.

وقال جودت في بيان: أدخلنا تكتيكات جديدة على الخطط العسكرية وانتشار القطعات والانفتاح بمحاور جديدة وتحديث عامل الدقة في انتخاب أهداف العدو ومعالجتها بأحدث التقنيات المتقدمة لتلافي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

وأضاف جودت: طائراتنا المسيرة قتلت 859 عنصرا من التنظيم، فيما تمكنت قواتنا من تدمير 284 عجلة مفخخة و253 دراجة نارية ملغمة وتحرير 274 كم2"ن مبينا أن "الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على 62 هدفا من المناطق والأحياء وأجلت 265 ألف مدني من مناطق الاشتباك، فضلا عن إعادة 30 ألف الى مناطق سكناهم منذ انطلاق معركة أيمن الموصل".

وتابع: إن الشرطة الاتحادية قتلت القيادي أبو أيوب مسؤول الأرزاق والميرة لعصابات داعش الإرهابية اثر تدمير عجلته قرب الجسر الخامس"، مبينا أن "قواته قتلت أيضا الإرهابي أبو عبد الله الناقل اثر ملاحقة استخبارية في منطقة الرفاعي".

وأشار الى أن "الشرطة الاتحادية استهدفت وكرا لداعش خلف جامع الصحابة في منطقة 17 تموز وقتلت 18 منهم، في حين قتل القيادي نافع عبد الله و 2 من مرافقيه في منطقة الحاوي استنادا الى معلومات استخبارية".

* داعش يهاجم مقرا عسكريا غربي الانبار

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" هاجم مقرا للجيش العراقي في منطقة الصكار شرق قضاء الرطبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش شن، صباح أمس الثلاثاء، هجوما على مقر للجيش بالفرقة الأولى المتمركزة في منطقة الصكار شرق الرطبة (310كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن سقوط شهداء وجرحى من الجنود نتيجة الهجوم، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى من داعش، نتيجة المواجهات بينهما".

يشار إلى أن القوات العراقية المشتركة تعلن بين الحين والآخر عن صد هجمات لتنظيم "داعش على المقار الأمنية والعسكرية في محافظة الأنبار من قبل الجيش وحرس الحدود.

* داعش يرتكب مجزرة بحق نازحين من نينوى

من جانب آخر، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن ارتكاب تنظيم "داعش" مجزرة بحق نازحين من محافظة نينوى باتجاه الحدود السورية، مطالبة الحكومة العراقية بنقل النازحين المتواجدين في الأراضي السورية للحافظ على أرواحهم.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الشمري في بيان: في الساعة الثالثة فجرا الثلاثاء ارتكب تنظيم داعش الإرهابي مجزرة بحق النازحين من أهالي محافظة نينوى الذين نزحوا باتجاه الحدود السورية في منفذ اصليبي".

وأضاف الشمري أن "(عناصر) داعش دخلوا مع النازحين وبعدها قاموا باستخدام أسلحتهم التي كانت موجودة في سياراتهم"، مبينا أنه "تم نقل الجرحى إلى الحسكة والقامشلي السورية والشهداء لحد الآن لم نعرف عددهم لفرض حظر تجوال في المنطقة".

* 600 ألف نازح منذ بدء تحرير نينوى

بدوره أعلن وزير الهجرة جاسم محمد الجاف نزوح 600 ألف عراقي منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى.

وأوضح الجاف في بيان أن «عدد النازحين بلغ 600 ألف، والمتبقون منهم في المخيمات 467 ألفاً، ووصل إلى 425 ألفاً منذ بدء تحرير الجانب الأيمن من الموصل، ومن الجانب الأيسر 42 ألفاً». وأضاف: إن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مستمرة في إجلاء عائلات من مناطق النزوح إلى مناطق الإيواء، كما تعمل في الوقت ذاته على تأمين عودة من يرغب إلى المناطق المحررة».