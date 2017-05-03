أجرى الخبراء الإيرانيون واليابانيون في مدينة أهواز مباحثات مشتركة بشأن التعاون البيئي وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في اليابان ومؤسسة حماية البيئة في ايران في مجال التنبؤ بعواصف الغبار والأتربة.

وعلى هامش هذا الإجتماع قال المدير العام لمؤسسة حماية البيئة في محافظة خوزستان (غرب) احمد رضا لاهيجان مساء الأثنين، قال إن اليابان لديها تجارب وخبرات جيدة في مجال التنبؤ بالعواصف الرملية والغبارية حيث توصل خبراؤها الى إبداع نظام خاص في هذا المجال وقد تم تثبيت هذا النظام في منغوليا والصين ايضا.

وقال إن هذا النظام سيتم استخدامه كمشروع تجريبي في إيران ولهذا الغرض تم تعيين نقطتين في خوزستان وسيستان بلوجستان اللتان تواجهان مشكلة الغبار بشكل أكبر.

وأوضح أنه إذا تم تكييف الجهاز مع الظروف المناخية في إيران سوف يتم استخدامه في أماكن أخرى في البلاد للتنبوء بعواصف الغبار والأتربة. هذا وتعاني عدة محافظات إيرانية من عواصف الأتربة والغبار تعود 90 بالمأئة منها الى خارج البلاد.