قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة العميد مسعود جزائري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبفضل توجيهات قائد الثورة وتواجد ابناء الشعب في الساحة وقدرات القوات المسلحة، صدت وابعدت لسنوات خطر الهجوم العسكري الامريكي عنها ومن حيث المبدأ فان امريكا غير قادرة على القيام بعمل عسكري ضد ايران.

واضاف العميد جزائري في تصريحات له الثلاثاء، اننا نمر خلال العقد الحالي بمرحلة الردع الفعال من حيث القوة العسكرية والدفاعية وبفضل وبركة تواجد الشعب اليقظ في الساحة والقدرات والجهوزية المتزايدة للقوات المسلحة، فاننا تخطينا لسنوات عهد العمل العسكري الامريكي.

واوضح ان المفهوم الاخر لهذا الكلام هو اننا قادرون في اي ظرف وفي ظل الجهوزية والقدرات الهائلة ومعنويات ودوافع القوات المسلحة، التصدي لأي معتد في معركة غير متكافئة بحيث نجعله يندم على فعلته.

واكد كبير متحدثي القوات المسلحة ان قوتنا وقدراتنا الردعية مرتبطة بالتواجد المليوني للشعب في ايران وهذا ما جعل التخطيط الهجومي لأي عدو يواجه صعوبات جمة مهما كان حجمه وقدراته.

وتابع ان العامل الرئيسي في إبعاد شبح الحرب عن البلاد يتمثل في الجهوزية والقوة الكبيرة للقوات المسلحة بجانب الشعب الواعي والمتيقظ وان النسبة المئوية لسائر العوامل بما المشاكل الداخلية والخارجية الامريكية او الدبلوماسية، طفيفة في مقابله.