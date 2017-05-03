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رقم الخبر: 192663 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: ثقافة وفن  
المستشار الثقافي الايراني في مسقط: الثقافة الايرانية ميزة تنافسية على الصعيد الدولي

المستشار الثقافي الايراني في مسقط: الثقافة الايرانية ميزة تنافسية على الصعيد الدولي

* اكد المستشار الثقافي الايراني لدى سلطنة عمان بهمن اكبري ان الثقافة والحضارة الايرانية تشكل اليوم ميزة تنافسية على الصعيد الدولي..
اكد المستشار الثقافي الايراني لدى سلطنة عمان بهمن اكبري ان الثقافة والحضارة الايرانية تشكل اليوم ميزة تنافسية على الصعيد الدولي؛ مضيفا في تصريح لمراسل ارنا، ان العديد من المجالات الثقافية للبلاد بما فيها الصناعات اليدوية والفنون التشكيلية والسينما والطباعة قادرة على تأدية دور هام في تحقيق اهداف الاقتصاد المقاوم.
ونوّه اكبري بحضور ايران الفاعل في مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط بمشاركة دول اسيوية واروبية وافريقية مؤخرا.
واوضح ان خبيرين ايرانيين حضرا أعمال المؤتمر وقدما محاضرات حول دور الفن والثقافة على الصعيد الاقتصادي لدى الدول المتقدمة والنامية.
ولفت المستشار الثقافي الايراني الى معرض الصناعات اليدوية الثمينة الذي نظمته ايران بالتزامن مع مؤتمر مسقط؛ مبينا ان المعرض لقي ترحيبا واسعا يدل على رغبة الدول الجارة والمسلمة في التعرف على المنتجات اليدوية داخل البلاد.
واضاف اكبري: وتقرر على أساس ذلك تنظيم ملتقى دولي بعنوان اقتصاد الصناعات اليدوية خلال العام القادم في ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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