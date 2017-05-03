* روحاني: علينا الدفاع عن مقاومة الدول والمنطقة أمام اسرائيل والارهاب

اكد الشيخ حسن روحاني المرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية القادمة ضرورة الدفاع عن مقاومة الدول والمنطقة امام اسرائيل والارهاب والدول المتدخلة وسائر الاخطار التي تهدد وحدة البلاد.

وفي حوار أجراه التلفزيون الايراني معه مساء الاثنين اكد روحاني بأن أساس نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التعاطي البناء مع العالم وفي هذا السياق يأتي الجيران والدول الاسلامية في الاولوية وقال، ان دول الجوار مهمة في توفير الامن القومي وينبغي ان يكون لها معها تعاط سياسي واقتصادي وثقافي في ضوء ظروف المنطقة غير الامنة.

واضاف، اننا نتعامل مع الدول الاسيوية والاوروبية والاميركية وجميع الدول التي لا تعادينا وتتعامل معنا بسلوك عادل.

وتابع قائلا، ان لمنطقتنا الكثير من الاعداء ولقد رأينا في العقود الاخيرة اطماع القوى الكبرى والغربية تجاه المنطقة لما تضمه من ثروات هائلة ولقد كانت اسرائيل عدوا في المنطقة دوما والارهاب يشكل تهديدا للمنطقة اليوم. ينبغي الدفاع عن مقاومة الدول والمنطقة امام اسرائيل والدول المتدخلة والارهابيين وسائر الاخطار التي تهدد وحدة بلادنا.

واشار الى علاقات ايران الجيدة في المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية ما عدا دولة واحدة اخلت بالعلاقات بسبب مطامعها الاقليمية.

وحول الاتفاق النووي اكد بان ايران لن تنقض الاتفاق النووي وستظل ملتزمة به ما دام الطراف الاخر ملتزما به واضاف، انه لو أرادوا انتهاك الاتفاق النووي فاننا اعددنا بالمقابل خطة لذلك وللظروف المستقبلية المحتملة.

* رئيسي: البلاد بحاجة الى إدارة ثورية لحل المشاكل

اكد ابراهيم رئيسي مرشح الآخر للرئاسة بان البلاد تمتلك جميع الامكانيات اللازمة للتقدم وحل مشاكل الشعب وان الحاجة فقط هي للادارة الثورية والجهادية.

وفي اجتماعه بعلماء اهل السنة في بندرعباس جنوب البلاد الاثنين قال رئيسي، انه وفقا لارقام موثقة وابحاث اجرتها الجامعات يمكن اثبات ان هنالك قصورا في العمل.

واكد المرشح الرئاسي بانه ينبغي اصلاح الرؤية نحو الخارج، واضاف، ان حل العقد يتم بيد الشعب والمفكرين والقوى الفاعلة والكفوءة في البلاد.

واعرب عن اعتقاده بان الميزانية كافية وانه كان بالامكان حل مشكلة البطالة بنصف العائدات التي تم تحقيقها خلال الاعوام الاربعة الماضية.

واشار الى ثروات البلاد وامكانياتها ومن ضمنها امتلاك 3 الاف كم من السواحل البحرية، لافتا الى ان بعض الدول الاوروبية تحقق من البحر 50 بالمائة من اجمالي انتاجها الوطني في حين ان الرقم في ايران هو 2 بالمائة فقط.

وقال، ان امتلاك 3 الاف كم من السواحل البحرية يعد نعمة كبرى الا ان هناك حاجة الى ادارة فاعلة لاستثمار هذه النعمة.

وفي جانب اخر من حديثه قال، ان الشيعة والسنة يتعايشون بسلام ووئام الى جانب بعضهم بعضا منذ مئات القرون ومن يريد زرع الخلاف باسم الشيعة والسنة فاننا لا نعتبره من الشيعة ولا من السنة.

* قاليباف: إيجاد 5 ملايين فرصة عمل مسألة محتومة بالنسبة لي

إكد المرشح "محمد باقر قاليباف" أن توفير 5 ملايين فرصة عمل في حال فوزه بالإنتخابات الرئاسية القادمة، يعتبر أمراً محسوماً بالنسبة له وحتمي في خططه المستقبلية.

وأشار قاليباف مساء الإثنين في مقابلة خاصة مع التلفزيون الإيراني إلى خططه في ما يخص معالجة الحرمان وقضايا المحرومين، قائلاً: ثورتنا وإمامنا، إمام للمستضعفين، وثقافتنا الوطنية منصبة على الإهتمام بالفقراء والمحرومين.

وأكد أن خططه المستقبلية تتضمن برامج طارئة للتعامل مع المشاكل التي يمكن حلها على المدى القريب، والتي يعاني منها هؤلاء المحرومين، لحل وإنهاء هذه المشاكل، لافتاً إلى أن أصل جميع هذه المشاكل هو يعود في الأساس إلى البطالة وإنكماش الإقتصاد وغلاء الأسعار. وفيما يخص عملية تنظيم الدعم الحكومي لابناء الشعب شدد قاليباف على ضرورة أن تمنح الأولوية في هذا الشأن للفقراء والمحرومين.