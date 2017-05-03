سليم الحص يبدأ إضراباً عن الطعام تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

استشهد أسير فلسطيني محرر متضامن مع الأسرى، الثلاثاء، نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون الاحتلال الصهيوني.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قوله: إن الأسير المحرر مازن المغربي 45 عامًا من سكان رام الله ارتقى صباح الثلاثاء نتيجة الإهمال الطبي أثناء اعتقاله داخل سجون الاحتلال إضافة إلى أنه كان يشارك الأسرى في إضرابه وهو خارج السجن.

وأضاف قراقع أن عدد الأسرى الذين سقطوا أرضا ونقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام تجاوز العشرين حالة.

وفي السياق دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام، يومهم السادس عشر على التوالي ضمن "إضراب الحرية والكرامة" منذ 17 ابريل 2017، وسط تواصل المسيرات والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية التضامنية معهم، والمنددة بسياسات وإجراءات سلطات إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع "إدارة المعتقلات" الصهيونية لتحسين أوضاعهم، واحتجاجا على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم، حيث وصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام حتى الآن إلى نحو 1800 أسير، والعدد مرشح للزيادة مع مرور الأيام وتصاعد الإضراب.

ويلقى هذا الإضراب دعما جماهيريا واسعا، في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني نحو 7000 أسير، من بينهم 330 أسيرا من قطاع غزة، و680 أسيرا من القدس وأراضي عام 1948، و6000 أسير من الضفة الغربية المحتلة، و34 أسيرًا من جنسيات عربية.

كما بدأ رئيس الوزراء السابق سليم الحص إضراباً عن الطعام تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

والرئيس الحص المعروف بمواقفه الوطنية العروبية المقاوِمة للعدو الصهيوني، أكد عبر مكتبه الاعلامي في اتصال مع موقع "العهد" الاخباري أن تضامنه مع الأسرى جاء هذه المرّة "فعلاً لا قولاً"، مسجلاً بذلك سابقة في تاريخ الرؤساء العرب في تعاملهم مع القضية الفلسطينية.

من جانبه رفض كيان العدو الصهيوني الوثيقة التي أعلنت عنها حركة حماس، الاثنين، واصفا إياها بأنها محاولة من حماس لخداع العالم بأنها تتحول إلى جماعة أكثر اعتدالا.

وقال دافيد كيز المتحدث باسم رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو "حماس تحاول خداع العالم لكنها لن تنجح". وتابع قوله "يبنون أنفاقا للإرهاب وأطلقوا آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين. هذه هي حماس الحقيقية".

من جهتها اعتبرت الهيئة المكلّفة بالأراضي المحتلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ "حركة حماس تهزأ من العالم عبر محاولتها تقديم نفسها عبر هذه المسماة وثيقة وكأنّها منظمة منفتحة ومتطورة".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" قد طالبت، الاثنين، من "حماس" بالاعتذار من منظمة التحرير "بسبب التخوين الذي طالها لمدة 30 سنة".

وقالت حركة فتح في بيان الثلاثاء أن "وثيقة حماس الجديدة هي وثيقة مطابقة لموقف منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي في البيان "إنّ قبول حماس إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 67 كصيغه توافقية، وتطبيق القانون الدولي هو تماماً الموقف الذي خرجت فيه كافة الفصائل في العام 88 ولم يكن ذلك موقفًا لحركة فتح، وإنما موقفاً توافقياً لكافة الفصائل".

وكانت حركة "حماس" أعلنت وثيقتها السياسية الجديدة، الاثنين، من الدوحة، تضمنت عددًا من المواقف أهمها القبول بإقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 من دون التخلي عن تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية.