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رقم الخبر: 192659 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: دوليات  
وزير خارجية بلجيكا يعتذر لدعمه السعودية

وزير خارجية بلجيكا يعتذر لدعمه السعودية

قدم وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرس اعتذارًا لمجلس النواب الاتحادي في بلجيكا، ولمن "أصيب بصدمة بعد تصويت بلاده لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة" حسب قوله.

قدم وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرس اعتذارًا لمجلس النواب الاتحادي في بلجيكا، ولمن "أصيب بصدمة بعد تصويت بلاده لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة" حسب قوله.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ريندرس أكد في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب الاتحادي في بلجيكا تمسكه بالدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما أكد الوزير استعداده لإجراء مناظرة حول العلاقات بين بلجيكا والسعودية لتوضيح كافة جوانب العلاقات بين البلدين، معربًا عن تأييده لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية لكي تكون بلجيكا مثالاً لغيرها من الدول الأوروبية.
وقال ريندرس إن السلطات الاتحادية في بلجيكا لن تدعم أقاليمها في تطوير تعاونها مع السعودية ما لم يتم توضيح العلاقات بين البلدين.
يذكر في هذا السياق أن تصويت الوفد البلجيكي في الأمم المتحدة أثار انتقادات حادة في البلاد وطالب البرلمان البلجيكي وزير الخارجية بتوضيح الموقف بهذا الشأن.

 

 
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