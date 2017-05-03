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رقم الخبر: 192657 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: اجتماعيات  
تعرف إلى فوائد الكركم ’السحرية’

تعرف إلى فوائد الكركم ’السحرية’

يعتبر البعض أن الكركم أو العقدة الصفراء، من أقوى الأعشاب في محاربة الأمراض، وتعزيز عمل جهاز المناعة، والتخفيف من آلام المفاصل. ويتمتع الكركم بالكثير من الخصائص العلاجية، بسبب توفر المركب الكيميائي "الكركمين" فيه، وهو صباغ طبيعي بلون أصفر برتقالي، والمكون الأساس في الكركم.

يعتبر البعض أن الكركم أو العقدة الصفراء، من أقوى الأعشاب في محاربة الأمراض، وتعزيز عمل جهاز المناعة، والتخفيف من آلام المفاصل. ويتمتع الكركم بالكثير من الخصائص العلاجية، بسبب توفر المركب الكيميائي "الكركمين" فيه، وهو صباغ طبيعي بلون أصفر برتقالي، والمكون الأساس في الكركم.
ويحتوي مركب الكركمين على ثنائي أريل الهبتانويد، وهي فصيلة من الفينولات الطبيعية، مسؤولة عن اللون الأصفر في بعض النباتات.
كما يُستخدم الكركم بمثابة لبخة على الجلد، ويفيد في معالجة الكدمات والورم. ويزيد من نشاط الكبد لإفراز الصفراء، ويُنشط حركة المعدة، ويساعد في ذوبان حصوات المرارة، وخصوصاً أنه مدر للصفراء.
والكركم يمكن أن يكون مطهرًا طبيعيًا ومضادًّا للبكتيريا، ومفيدًا في تطهير الإصابات والحروق. وقد يمنع الكركم الإصابة بالميلانوما، ويتسبب بقتل خلايا سرطان الجلد، ويقلل من خطر سرطان الدم في مرحلة الطفولة.
ويمنع تطور مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم مادة الأميلويد في الدماغ. ويقلل من خطر سرطان الدم في مرحلة الطفولة.
الكركم مقوٍّ طبيعي مضاد للالتهابات، ويوازي في بعض الأحيان العقاقير المضادة للالتهابات، ولكن بلا تأثيرات جانبية.
واُستخدم منذ فترة طويلة في الطب الصيني كعلاج للاكتئاب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، وهو علاج طبيعي لالتهاب المفاصل والروماتيزم.

 

 
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