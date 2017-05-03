أفادت دراسة جديدة بأن أصحاب فصيلة دم مختلفة عن "O" يواجهون زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالنوبات أو السكتات القلبية، مقارنة بأصحاب هذه الفصيلة.

ويقول العلماء إن ذلك قد يرجع إلى ارتفاع مستويات بروتين يؤدي لتخثر الدم موجود في ذوي الدم من فصائل "A" و"B" و"AB".

وذكر الباحثون أن هذه النتائج قد تُساعد في فهم أفضل للأشخاص المعرضين لخطورة الإصابة بأمراض القلب.

وحلل هذا البحث دراسات أجريت على 1.3 مليون شخص.

وتوصلت الدراسة، التي قُدمت إلى مؤتمر " الجمعية الأوروبية لطب القلب"، إلى أن 15 شخصا من بين ألف شخص ليس دمهم من فصيلة "O" أصيبوا بسكتة قلبية مقارنة بـ14 لكل ألف شخص دمهم من فصيلة "O".

وخلُص بحث سابق إلى أن الأشخاص الذين دمهم من فصيلة "AB"، وهي الأندر بين جميع الفصائل، هم الأكثر عرضة للإصابة، إذ أن 23 في المئة منهم يواجهون احتمالات متزايدة للإصابة بأحد أمراض القلب.

وقالت تيسا كول، من " المركز الطبي الجامعي " في جرونينجن بهولندا والتي أعدت الدراسة، إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة سبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص من غير ذوي فصيلة الدم "O".

وأوضحت أن دراسة المخاطر التي تحيط بكل فصيلة من فصائل الدم بشكل منفصل سيساعد في معرفة السبب.

وأضافت: "ينبغي في المستقبل دراسة فصيلة الدم ضمن تقييم المخاطر المتعلقة بحماية القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى (مستويات) الكوليسترول والعمر والجنس وضغط الدم الانقباضي (ضغط الدم أثناء انقباض القلب)."

وبحث التحليل في مشاكل أمراض القلب لدى أكثر من 770 ألف شخص ليس دمهم من الفصيلة "O" وأكثر من 510 ألف شخص دمهم من الفصيلة نفسها.

وأظهرت الدراسة أن ما يقارب 1.5 في المئة من المجموعة الأولى و1.4 في المجموعة الثانية أصيبوا بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية.



