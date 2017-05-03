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رقم الخبر: 192655 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
’سامسونغ’ تقتحم صناعة السيارات ذاتية القيادة

’سامسونغ’ تقتحم صناعة السيارات ذاتية القيادة

كشفت تقارير صحافية في كوريا الجنوبية عن حصول شركة "سامسونغ" على موافقة من السلطات الكورية لتبدأ قريبا اختبار سيارات ذاتية القيادة، لتلحق بذلك بمنافستها شركة "أبل" التي تناولت تقارير صحافية سابقة اهتمامها في المجال نفسه.

كشفت تقارير صحافية في كوريا الجنوبية عن حصول شركة "سامسونغ" على موافقة من السلطات الكورية لتبدأ قريبا اختبار سيارات ذاتية القيادة، لتلحق بذلك بمنافستها شركة "أبل" التي تناولت تقارير صحافية سابقة اهتمامها في المجال نفسه.
ووفقا لصحيفة "كوريا هيرالد"، فإن السيارات التي ستختبرها "سامسونغ" هي سيارات تقليدية من تصنيع شركة "هيونداي"، لكن تم تجهيزها بمعدات متطورة من كاميرات وأجهزة استشعار.
يشار إلى أن "سامسونغ" أعلنت في عام 2015 تجهيزها لفريق جديد سيعمل على تقنيات السيارات ذاتية القيادة، حيث سيركز على تطوير مكونات بدلا من تصنيع سيارة ذاتية القيادة بالكامل، بدون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

 

 
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