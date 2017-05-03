لم يستكن الجيش اليمني واللجان الشعبية في ضرب الجنود السعوديين داخل أراضيهم، وقد استهدف اليوم صاروخ موجه آلية عسكرية في موقع التبة الحمراء بقطاع جيزان قتل بداخلها جنديان سعوديان، هذا في وقت استهدف الجيش مخزن سلاح في التبة، ما أدى إلى انفجاره واحتراق ما بداخله من عتاد.

في غضون ذلك، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومًا شمال مديرية المخاء جنوبي غرب محافظة تعز، حيث قتل في الهجوم عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون، وبالتوازي قصفت مدفعية الجيش تجمعات العدوان شمال جبل نابضة بالمخاء وفي تبة الخزان بمديرية المعافر، وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان لسحب القتلى والجرحى.

كذلك، وثقت عدسة الإعلام الحربي التابعة للجان الشعبية احتراق أحد مخازن أسلحة الجيش السعودي في موقع رقابة الفواز بمنطقة نجران. وفي السياق لقي اثنان من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهما برصاصة واحدة في سلسلة جبال الطلعة المطلة على مدينة نجران، وعقب العملية شوهد المرتزقة وهم يسحبون جثث القتيلين، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان معسكر عاكفة السعودية في القطاع.

على صعيد متصل، قتل مساء أمس الإثنين 12 من مليشيات العدوان السعودي في الجوف وميدي ومأرب بنيران الجيش واللجان الشعبية، حيث قتل 3 في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وقتل 4 خلال إعطاب آلية لهم في منطقة المخدرة بمديرية صرواح في مأرب، وأما في شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة فقد قتل 5 من المليشيات.

هذا، ودكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم معسكرات وتجمعات ومواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وخلف مركز المسيال في عسير.

وأما على صعيد الغارات اليومية لقوات العدوان السعودي التي تستهدف المواطنيين العزل، استشهد اليوم مواطنان اثنان وأصيب ثالث بجروح في غارة استهدفت مزرعة مواطن في منطقة محديدة بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة شمال البلاد.



