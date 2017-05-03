لبّى الآلاف من الفلسطينيين دعوة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، وخرجوا في مسيرات حاشدة جابت الشوارع الرئيسية على امتداد محافظات القطاع الخمس من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، تحت شعار "نذير الغضب".

وجاءت المسيرات ضمن سلسلة من الفعاليات المنددة باستمرار الحصار الصهيوني الجائر المفروض على القطاع منذ عقد من الزمن، ودعماً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون العدو.

وتقدم قادة الفصائل هذه الوقفات، وعلى رأسهم : رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار ، و النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة، إلى جانب إسناد المشاركين في معركة "الحرية والكرامة" خلف القضبان، والتحذير من مغبة مواصلة رهان البعض على الدور الأمريكي في ظل الانحياز المطلق من جانب الولايات المتحدة لـ"تل أبيب"، ومشاريعها التهويدية.

وفي كلمة له أمام المشاركين، قال القيادي في "حماس" حماد الرقب :"إن رسالة الجماهير الحرة قد وصلت لمن يحاصرون القطاع ، والقادم بإذن الله هو كسر الحصار"، دعيا إلى أوسع مشاركة في أنشطة مؤازرة الأسرى المضربين الذين دخلوا يومهم الـ16 في معركتهم العادلة والمحقة.

من جانبه، شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" درويش الغرابلي أن التضييق على غزة لن يفلح في دفع الشعب الفلسطيني المقاوم نحو الاستسلام، مؤكدا أن المؤامرات والضغوط والمكائد الصهيو-غربية المتلاحقة لن تُركّع غزة ومقاومتها الباسلة.

وفي سياق متصل، حذّر المتحدث باسم "الحراك الشبابي لكسر الحصار" هاني الحلبي من أن الانفجار قادم ما لم يتحمل "المجتمع الدولي" مسؤولياته تجاه إنهاء هذا العقاب الجماعي الذي يدفع ثمنه الغزيون منذ عشر سنوات.



