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رقم الخبر: 192649 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: محليات  
عبداللهيان يدين محاولات الصهاينة لكسر إضراب الاسرى الفلسطينيين

عبداللهيان يدين محاولات الصهاينة لكسر إضراب الاسرى الفلسطينيين

اعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان محاولات الصهاينة التي تنتهك حقوق الانسان بحق الاسرى الفلسطينيين لكسر اضرابهم عن الطعام مدانة.
وقال اميرعبداللهيان ان معركة الامعاء الخاوية للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي رمز وحدة وتلاحم المجتمع الفلسطيني بوجه الصهاينة .
وادان امير عبداللهيان الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في سجون الاحتلال الصهيوني وقال ان هذه الحركة هي حركة احتجاجية شاملة للاسرى الفلسطينيين تجاوزت الانتماءات الفئوية ورمز وحدة وتلاحم المجتمع الفلسطيني في مواجهة الصهاينة .
واشار الى القرار الظالم للديوان العالي للكيان الصهيوني اللقيط بشأن الاطعام القسري للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وقال ان هذا القرار يكشف عن قلق الصهاينة من وقوع انتفاضة جديدة في الاراضي المحتلة .
وتابع انه ونظرا الى المكانة المهزوزة للكيان الصهيوني في المجتمع الدولي فان ساسة هذا الكيان يخشون من ان تقود الاحتجاجات القائمة الى ادانة اسرائيل في المجتمع الدولي ومن هنا فانهم يحاولون من خلال اللجوء الى هذه الوسائل المناهضة لحقوق الانسان كسر إضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام .
واعلن دعم ايران للشعب الفلسطيني ومقاومته مجددا ادانته الاجراءات المجحفة للكيان الصهيوني وانتهاكاته المتكررة للحقوق الطبيعية للفلسطينيين وداعيا المجتع الدولي واحرار العالم والمنظمات الدولية لحقوق الانسان الى الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بما فيها اضراب الاسرى عن الطعام وتحريرهم من السجون. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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