كتب مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على صفحته في الانستغرام ان الخارجية قدمت نحو الف ومئة وخمسين شهيدا ومعاقا واسيرا دفاعا عن الثورة الاسلامية والوطن واخرهم اربعة شهداء في منى.

ونشر عراقجي الاثنين تزامنا مع يوم المعاق والمضحي في ايران صورة لعدد من رفاقه المعاقين في دائرة الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية وقال ان أحدهم كان أسيرا على مدى عام بيد طالبان والاخر جسده مليء بالشظايا وقد أدت هذه الشظايا في إحدى المرات الى منعه من السفر لمدة 8 ساعات في احدى المطارات الاجنبية والثالث يعاني من ضيق في جهازه التنفسي جراء اصابته بالسلاح الكيميائي وبات الألم غذاءه اليومي مثل باقي معاقي الحرب.

واوضح عراقجي انه قد لا يعلم البعض ان الخارجية قدمت نحو الف ومئة وخمسين شهيدا ومعاقا واسيرا دفاعا عن الثورة الاسلامية والوطن واخرهم اربعة شهداء في منى وقبلهم شهيد آخر إرتقى في اليمن على يد زمرة ارهابية بعد فترة صمود بطولية خلال أيام اختطافه.