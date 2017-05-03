  • الأربعاء ٦ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192648 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
عراقجي: الخارجية قدمت نحو 1150 شهيدا ومعاقا وأسيرا دفاعا عن البلاد

عراقجي: الخارجية قدمت نحو 1150 شهيدا ومعاقا وأسيرا دفاعا عن البلاد

كتب مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على صفحته في الانستغرام ان الخارجية قدمت نحو الف ومئة وخمسين شهيدا ومعاقا واسيرا دفاعا عن الثورة الاسلامية والوطن واخرهم اربعة شهداء في منى.
ونشر عراقجي الاثنين تزامنا مع يوم المعاق والمضحي في ايران صورة لعدد من رفاقه المعاقين في دائرة الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية وقال ان أحدهم كان أسيرا على مدى عام بيد طالبان والاخر جسده مليء بالشظايا وقد أدت هذه الشظايا في إحدى المرات الى منعه من السفر لمدة 8 ساعات في احدى المطارات الاجنبية والثالث يعاني من ضيق في جهازه التنفسي جراء اصابته بالسلاح الكيميائي وبات الألم غذاءه اليومي مثل باقي معاقي الحرب.
واوضح عراقجي انه قد لا يعلم البعض ان الخارجية قدمت نحو الف ومئة وخمسين شهيدا ومعاقا واسيرا دفاعا عن الثورة الاسلامية والوطن واخرهم اربعة شهداء في منى وقبلهم شهيد آخر إرتقى في اليمن على يد زمرة ارهابية بعد فترة صمود بطولية خلال أيام اختطافه.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec