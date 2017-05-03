تحدث وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان عن المنجزات الكبرى الحاصلة في مجال التصنيع العسكري خلال الاعوام الاخيرة، واكد قدرة البلاد على تصنيع الاسلحة اللازمة للرد على أي تهديد من قبل أي قوة كانت، معتبرا قدرات البلاد الصاروخية عامل ردع حاسم أمام الاعداء.

وفي كلمة له القاها خلال مراسم اقيمت لتكريم يوم المضحي، قال العميد دهقان، اننا نقوم بتصنيع جميع المعدات اللازمة للقوة البرية بكميات هائلة.

واضاف، ان انتاجنا من اسلحة القتال الفردي مثل بندقية الكلاشينكوف واسلحة القتال الجماعي مثل الاسلحة الرشاشة قد بلغ 100 ضعف الان مقارنة مع ما كان عليه قبل 4 أعوام مضت.

واوضح بان ايران وفي المجال الصاروخي بلغت حدا تؤمّن فيه حاجتها الداخلية وهي قادرة كذلك على التصدير الى الخارج ايضا، مصرحا بان قيمة وجودة الاسلحة الايرانية، رغم الحظر الظالم اللئيم ضد الشعب الايراني، يمكن تصديرها الى الدول الكبرى في العالم.

كما نوه الى التقدم الكبير الحاصل في مجال انتاج المعدات الارضية والصناعات الجوية والفضائية وصواريخ ارض –ارض الباليستية وارض- ارض كروز ومنظومات الدفاع الجوي.

ولفت الى الخطوات الكبيرة المتخذة في مجال الالكترونيات وصناعة الاتصالات والمجال البحري واضاف، ان خبراءنا وعلماءنا قادرون دون الاعتماد على الخارج، على تصنيع كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة في الرد على أي تهديد من قبل أي قوة كانت.

وتابع وزير الدفاع، لقد بلغنا اليوم في المجال الصاروخي مستوى قادرون فيه على انتاج اي صاروخ بأي مدى وقوة تدمير ودقة، وهو بلا شك منجز عظيم للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني وعامل ردع حاسم أمام الاعداء. واعتبر هذه المنجزات المتحققة في مجال التصنيع العسكري سندا لتوفير الامن القومي وتنمية البلاد.

وفي جانب اخر من حديثه اكد على المشاركة الكثيفة في الانتخابات القادمة، لتشكل ردا ساحقا على مآرب ومخططات الاعداء، واضاف، انه من الطبيعي في الانتخابات القادمة ان يسعى الاعداء خاصة الارهابيين التكفيريين للمساس بأمن البلاد ولكن خلال الاعوام الاخيرة التي شهدت فيها المنطقة الحروب والفوضى والارهاب عاش شعبنا في ظل الامن التام وقد تمكنت قواتنا المسلحة والامنية بحضور ودعم الشعب من احباط جميع مخططات الاعداء في المهد. واكد بأن القوى العسكرية والامنية في البلاد ستوفر الامن التام خلال الانتخابات ولن نواجه أي مشكلة.