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رقم الخبر: 192645 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور ايران الشهر الجاري
مدير مركز نظام الأمان النووي:

وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور ايران الشهر الجاري

أعلن مدير مركز نظام الأمان النووي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور ايران في الشهر الحالي، في إطار التعاون التقني بين الجانبين.
وخلال الاجتماع الرابع والعشرين لمدراء نظام الأمان للدول المالكة للمحطات النووية من نوع WWER بمشاركة أعضاء المجمع الـ12 بمدينة اصفهان، الثلاثاء، والذي حضره ايضا مندوب عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومندوب شركة GRS الألمانية، قال حجت الله صالحي: إن التوصل الى الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في مجموعة (5+1)، أوجد فرصة لإيران بحيث نشهد تنمية التعاون العلمي والتقني وخاصة في مجال الأمان النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الاوروبي ودول من قبيل سويسرا واليابان واسبانيا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر وألمانيا.
وأضاف صالحي: من المقرر ان تقيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورات تدريبية لرفع متطلبات وفراغات مركز نظام الأمان النووي في ايران بشأن قضايا من قبيل إعداد مقررات الأمان.
وتابع: في إطار التعاون التقني سيقوم وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى ايران خلال الشهر الجاري، كما ستقام ورشة تدريبية في الوكالة الدولية الاسبوع القادم لمسؤولي مركز نظام الأمان النووي في ايران في إطار تأسيس المركز العالي للأمان النووي في ايران.
وأردف: ان تأسيس هذا المركز هو ايضا من ثمار الاتفاق النووي، وقد تم التأكيد على ذلك في الملحق الثالث للاتفاق، ويتابع الاتحاد الاوروبي هذا الموضوع، حيث نجري مفاوضات مع الاتحاد بهذا الشأن منذ سنتين.
 
 
 
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