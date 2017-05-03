أكد الرئيس روحاني في برقيته للرئيس السوري الأسد بمناسبة عيد الجلاء، أن ايران ستواصل دعمها لاستقلال سوريا ووحدة أراضيها، معبّراً عن ثقته بعودة السلام والاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار وازدهار سوريا في أسرع وقت وحلّ الأزمة الراهنة عبر السبل السياسية والحوار والتفاهم بين التيارات والأحزاب السياسية وتحقيق المستقبل المشرق.

وأشار رئيس الجمهورية في برقيته إلى أنه وكما حقّق الشعب السوري العظيم الاستقلال والرفعة لبلاده في السابق من خلال صموده وتضحياته، آمل أن يلحق الهزيمة الكاملة بالمجموعات الإرهابية وحماتها ويجعلها تشعر باليأس والإحباط مرة أخرى، متمنياً لسوريا وشعبها دوام السعادة والتقدّم.

في سياق آخر ولدى تسلمه اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد صباح الثلاثاء، اكد الرئيس السوري بشار الاسد مواصلة التعاون والتشاور بين البلدين في مختلف الميادين مشيدا بدعم ايران الشامل لسوريا.

بدوره اشار السفير الايراني جواد ترك آبادي خلال تقديمه اوراق اعتماده الى العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين مؤكدا عزم واستعداد ايران لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات .

واعرب عن امله في ان تشهد العلاقات بين البلدين خلال فترة مهمته نموا بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين .

وقال السفير الايراني بان المسؤولين في ايران يتطلعون الى استثمار كافة الطاقات القائمة لتعزيز محور المقاومة واحباط مؤامرات المستكبرين وهزيمة اعداء سوريا .

وكان السفير ترك آبادي قد وصل ليلة الثلاثاء 25 ابريل، الى دمشق لتولي مهامه خلفا للسفير السابق محمد رضا رئوف شيباني، وكانت في استقباله في مطار دمشق وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية السورية ريما قادري.

وترك آبادي كان سفيرا لإيران لدى السودان من 2010 إلى 2014 كما تولى مهمة سفير إيران لدى البحرين ونيجيريا والقائم بالأعمال الإيراني في الكويت.