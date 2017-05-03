يتأهب الشعب الجزائري للمشاركة في الإنتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس 4 مايو، حيث سيختار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وهي الغرفة الاولى في البرلمان الجزائري.

ويتكون المجلس الشعبي الوطني من 462 نائبا منتخبون عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري. وطبقا للدستور، تتمثل مهام هذا المجلس خاصة في: - الإعداد والتصويت على القوانين. - مراقبة عمل الحكومة، حيث يمكنه إجبار الوزير الاول على تقديم إستقالته.

يتنافس في هذه الإنتخابات حوالي ألف قائمة إنتخابية تمثل 50 حزبا سياسيا وشخصيات مستقلة. وينص قانون الإنتخاب على أن يكون 30 % من أعضاء كل قائمة إنتخابية من النساء. ولقد عزز هذا الإجراء تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني، حيث وصل عددهن في الفترة التشريعية الحالية الى 145 نائبة، أي 31 % من أعضاء المجلس. ولأول مرة سوف تجري هذه الإنتخابات تحت رقابة اللجنة العليا لمراقبة الإنتخابات والتي تم أنشاؤها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016.

وتتكون هذه اللجنة من قضاة وشخصيات مستقلة. كما ستجري هذه الإنتخابات تحت أعين أكثر من 300 ملاحظ دولي، يمثلون منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاسالمي، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي.

ويحق لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الترشح والإدلاء بأصواتهم في هذه الإنتخابات، حيث خصص لهم 8 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني موزعين حسب كثافة تواجد الجالية الجزائرية عبر العالم، كما يلي: -المنطقة 1: شمال فرنسا، مقعدان، -المنطقة 2: جنوب فرنسا، مقعدان، -المنطقة 3: تونس، والبلدان الإفريقية والآسيوية، مقعدين، -المنطقة 4: قارة أمريكا وباقي أنحاء العالم، مقعدين. وسيقوم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بالجمهورية الإسالمية الإيرانية بممارسة حقهم وواجبهم الإنتخابي للإختيار من ضمن ثماني قوائم انتخابية تتنافس على المقعدين المخصصين للمنطقة الثالثة، كما هو مذكور أعلاه.

وتحسبا لهذا الموعد الهام، سوف تفتح سفارة الجزائر بطهران، بالتنسيق مع السلطات المعنية المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مكتبين للتصويت، الأول في مقر سفارة الجزائر بطهران والثاني في مدينة قم المقدسة.

*تجنيد 200 ألف شرطي لتأمين الانتخابات التشريعية الخميس