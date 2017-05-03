أكد رئيس الجمهورية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالاستلهام من تعاليم الدين الاسلامي المبين، ترى ان حماية ارواح وكرامة بني الانسان، مبدأ مهم، وقد حملت دوما لواء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وقال في رسالة بعثها الى ملتقى (اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام)، الثلاثاء، انه وعلى مدى 8 سنوات من الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد، فان نحو 42 الف كيلومتر مربع من الاراضي الايرانية تلوثت بـ 20 مليوناً من انواع الالغام والمتفجرات المصنّعة في الدول التي تتشدق بحقوق الانسان وتحولت ايران الى اكبر ضحية لهذه المعضلة المقيتة.

واضاف: كم من النساء والرجال والاطفال الايرانيين وقعوا ضحية انفجار الالغام على مر سنوات الحرب المفروضة وبعدها، وكم من الاضرار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى لحقت بالجمهورية الاسلامية الايرانية، والمؤسف ان نفس الدول التي قدمت المساعدات للعراق في كافة المجالات بما فيها الالغام، امتنعت بعد سنوات الحرب وباختلاق مختلف الذرائع عن مساعدة ايران لإزالة الألغام ولم تقدم الدعم التكنولوجي للشعب الايراني المحب للسلام.

وقال الرئيس الايراني في رسالته الى الملتقى: (اليوم الدولي للتوعية بخطر الالغام)، يذكرنا بالإجراء القيم الذي اتخذ للاهتمام بحياة وسلامة وكرامة الانسان وضرورة توفير محيط آمن لحياة لا تسودها الهواجس.

وفي ختام رسالته: اعرب روحاني عن أمله بزوال العنف والتهديد والحرب من العلاقات الانسانية ويحل محلها الألفة والتعاطف والمودة.

وأقيم ملتقي اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام ودعم الاجراءات لتطهير الالغام، أمس الثلاثاء، من قبل وزارة الدفاع وبحضور مسؤولين ايرانيين وسفراء وملحقين عسكريين اجانب.

في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية لدى رعايته الثلاثاء حفل بدء الانتاج الوفير لسيارات (دنا بلاس وبيجو 2008) ان عجلة الاقتصاد وعجلة احدث اجهزة الطرد المركزي في الصناعة النووية، تدوران معا اليوم.

وقال روحاني: إن صناعتنا النووية تعمل اليوم باجهزة الطرد المركزي IR8و IR6 وقد تخطينا IR1 الى ان وصلنا الى IR8، وبدلا من تخصيب (سو) واحد فانه يتم اليوم تخصيب 20 (سو)، لذلك فان حركة اجهزة الطرد المركزي للتخصيب اصبحت اليوم 20 ضعف امس فضلا عن ان عجلة صناعتنا تدور ايضا.

واكد الرئيس روحاني: اننا بلغنا اليوم مرحلة بات فيها التعامل البناء مع العالم من ثمار هذه الحكومة وارغمنا العالم من خلال هذا التعامل على الاقرار بان ما كان يقوله بشأن ايران، كان تُهماً باطلة ليس الا.