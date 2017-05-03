إفتتح في مدينة اصفهان (وسط ايران)، الثلاثاء، المؤتمر الرابع والعشرين لمسؤولي انظمة السلامة للدول المالكة لمحطات الطاقة النووية من طراز WWER.

وتستمر اعمال المؤتمر على مدى يومين وبمشاركة 12 دولة عضو في رابطة انظمة السلامة للمحطات النووية.

وتستضيف ايران لأول مرة مؤتمر نظام السلامة النووية وبمشاركة ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجدير بالذكر ان واحدة من المبادرات المهمة في مجال تطوير المحطات النووية من طراز WWER هي انشاء رابطة انظمة السلامة للمحطات النووية التي تتمتع بـ (مفاعل القدرة المائي – المائي) في عام 1993.

والهدف من انشاء هذه الرابطة رفع مستوى السلامة ازاء الاشعاعات في الدول الاعضاء من خلال تبادل المعلومات وتعزيز مساعي مسؤولي نظام السلامة النووية في الدول عن طريق دراسة وتبادل التجارب حول القضايا والمواضيع المتعلقة بالسلامة وتحسين آليات الإشراف.