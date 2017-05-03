وصل الوفد الايراني، صباح الثلاثاء، الى العاصمة الكازاخية آستانة، للمشاركة في الجولة الرابعة من مفاوضات السلام حول سوريا التي بدأت عصر الثلاثاء وتستمر الى يوم الخميس.

ويترأس الوفد الايراني مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري.

وقد اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري محادثات عصر الثلاثاء مع مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري، في العاصمة الكازاخية آستانة تناولت تطورات الاوضاع على الساحة السورية.

وقد أعلنت الامم المتحدة الاثنين في بيان، ان الموفد الخاص للمنظمة الدولية في سوريا ستافان دي ميستورا سيشارك في المفاوضات مع ممثلين عن روسيا وتركيا وايران بشأن وقف لاطلاق النار في سوريا.

وجاء في البيان الذي اشار الى مشاركة دي ميستورا في مفاوضات كازاخستان في آستانة ان الموفد الخاص سيدعم جهود ضامني وقف اطلاق النار ومشاركين آخرين لتهدئة الوضع العسكري.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عن دعمه الكامل لمحادثات آستانة حول سوريا، كخطوة تمهِّدُ الطريق للنجاح في محادثات جنيف.

ونقلت وكالة (تاس) عن وزارة الخارجية الكازاخية قولها في بيان لها: إن وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف أطلع غوتيريس خلال لقائه في نيويورك على التطورات بشأن محادثات آستانة حول سوريا، حيث أعرب الأخير عن الدعم الكامل للجهود المبذولة في آستانة باتجاه المصالحة، معتبرًا أنها تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف.

ميدانيا، نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) في أحياء بمدينة دير الزور وأطرافها، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفادت (سانا) بأن وحدة من الجيش أسقطت طائرة استطلاع لإرهابيي (داعش) قرب الساتر الشرقي لمطار دير الزور، ودمرت جرافة كانت تقوم بأعمال التحصين في منطقة المكبات جنوب المدينة.

وفي الجهة الجنوبية من المدينة، خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم (داعش) في منطقة المقابر، أسفرت عن إيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر، ومن بين القتلى الإرهابي أحمد الجنين أحد قياديي التنظيم التكفيري.

كما نفذت وحدات من الجيش رمايات مكثفة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في جبل الثردة ووادي الثردة ومفرق الثردة وحي العرفي ومعامل البلوك، وحققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي التنظيم وكبدتهم خسائر بالعتاد.

وقضت وحدات من الجيش، الاثنين، على 12 إرهابيا من تنظيم (داعش)، ودمرت لهم عربة مزودة برشاش عند السرير النهري، وقضت على 7 إرهابيين في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، ودمرت لهم عربة مزودة برشاش و3 دشم محصنة، في حين فجرت نفقا للتنظيم بطول 50 مترا في حي الصناعة وقضت على جميع الإرهابيين بداخله.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن عددا من أهالي مدينة البوكمال بريف المحافظة الشرقي قرب الحدود الدولية مع العراق هاجموا مقر عناصر ما يسمى جهاز الحسبة لتنظيم (داعش) في المدينة وأحرقوا لهم سيارتين، لافتا إلى أن عناصر التنظيم قاموا بحملة اعتقالات بين الأهالي على خلفية الحادثة.

وواصل الجيش السوري تقدمه في حي القابون شرقي العاصمة، في حين عاد نحو 20 ألف مهجر إلى منازلهم في مضايا والزبداني بريفها، وانتقل قتال «قوات سورية الديمقراطية -قسد» إلى مدينة الثورة المجاورة للطبقة بريف الرقة الغربي.

وفي حماة أغار الطيران الحربي السوري على العديد من محاور ونقاط انتشار المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، كما استهدف الطيران المروحي مواقع للمسلحين في مورك ومحيطها وأردى العشرات منهم ودمر لهم عتادهم الحربي.

في الأثناء تضاربت الأنباء حول إحكام (قسد) السيطرة الكاملة على مدينة الطبقة غرب الرقة، ففي حين أعلنت (قسد) سيطرتها الكاملة على المدينة، تناقلت العديد من وسائل الإعلام أنباء عن سيطرتها على 90 بالمئة منها، إلا أن تقارير إعلامية أكدت الثلاثاء انتقال المعارك مع (داعش) إلى حيين من أحياء مدينة الثورة، هما الوحدة والحرية المحاذيان لسد الفرات.

وتناقل نشطاء معارضون على صفحاتهم صوراً تظهر رفع العلم السوري على (كافة خطوط الجبهة مع قوات درع الفرات) بريف مدينة عفرين شمال حلب، ومن المواقع تلك معسكر كفر جنة التابع لـ (وحدات حماية الشعب) قبل أن يتم إنزاله مساء، في حين أكدت القناة المركزية لقاعدة حميميم أن القوات البرية الروسية تجري انتشاراً على الحدود السورية التركية بالقرب من مدينة عفرين وذلك لمواجهة التهديدات التركية بشن هجمات ضد «وحدات الحماية» الكردية الموجودة في المنطقة.

وكشفت مصادر أهلية في مدينة إدلب عن وصول مجموعة من (الخوذ البيضاء) إلى مدينة أريحا في ريف إدلب السوري منذ عدة أيام.

وبحسب المصادر الأهلية فقد تمّ اقتياد عدد من المدنيين في مدينة سراقب إلى أريحا بمرافقة طاقم من إحدى الفضائيات العربية على ما يبدو للتحضير لتمثيلية مشابهة للهجوم الكيميائي في خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.