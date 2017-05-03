واعرب لاريجاني خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الثلاثين للكتاب في طهران، الثلاثاء، عن تقديره لجهود القائمين على هذا الحدث الثقافي، واصفا المعرض بأنه يبين حب الايرانيين للكتاب والتعقل والرقي العلمي.

وأشار الى بعض النقاط في رسالة الرئيس الايطالي والتي قرأت عند افتتاح المعرض، وقال: ان ايران وايطاليا دولتان لهما تاريخ عظيم وان هذا الماضي التأريخي أدى الى ان نشاهد بعض خصائص الايرانيين في تقاليد ايطاليا.

ولفت الى المكانة السامية للعلم بين الايرانيين والمسلمين، وقال: هناك العديد من الكتب عن المفكرين الايرانيين، ما يشير الى ميلهم الى القضايا العلمية، وفي الحقيقة يشير الى ان التأملات العقلانية أمر جذري على الصعيد الاسلامي، وهو من صميم الفكر الاسلامي.

وأوضح انه بعد انتصار الثورة الاسلامية، ازداد الاهتمام بالمجالات العلمية، وبناء عليه شهدنا تحقيق تقدم وقفزات علمية قيمة في بعض الميادين، وهذا الامر يعود الى جذور حرية الفكر بين المفكرين.

وتابع: خلافا لتصريحات بعض الساسة الرجعيين في المنطقة بشأن ايران، واتهامها بأنها بصدد تشكيل هلال شيعي، فإن مستوى الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلى من ان تكون بصدد تشكيل الهلال الشيعي.. ايران ليست بصدد الهلال الشيعي، ومن المؤسف فإن أحد الملوك في المنطقة يطرح هذا الامر مرارا، هذا في حين اننا نحترم جميع المسلمين.

وأكد ان ايران بصدد التعايش السلمي والانساني، وصرح: لا ينبغي نسيان أننا نعارض الارهابيين والمتطرفين، لأنهم رفعوا السلاح ونحن ايضا وقفنا ضدهم؛ وبالطبع كان السجال الفكري والمواجهة مع هؤلاء الافراد مطروحة منذ الماضي.

ولفت الى ان منطق ايران لا يتمثل في إنشاء الحواجز ولا سياسة عزل النفس بشتى العناوين من قبيل الهلال الشيعي، وقال: اننا بصدد التعايش السلمي مع جميع الدول ولسنا بصدد إقامة الحواجز في الفكر الاسلامي... ان بعض الدول تعتبر الميول الوطنية بمعنى إقامة الحواجز، في حين ان هذا ليس صحيحا.

هذا ويقام معرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار (إقرأ أكثر) بحضور العديد من الشخصيات المحلية والاجنبية بمن فيهم مساعد وزير التراث والانشطة الثقافية والسياحة الايطالي انتيمو تشزرو.

وتشارك 139 دار نشر اجنبية من 110 بلدان، والفين و643 دار نشر محلية في هذا الحدث الثقافي.