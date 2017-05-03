ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يمدد كبار مصدري أوبك تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من هذا العام، وهو ما طغى على أثر زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتاً إلى 82ر51 دولار للبرميل بحلول الساعة 40ر08 بتوقيت غرينتش. وسجلت العقود الآجلة أدنى مستوى في شهر عند 45ر50 دولار الأسبوع الماضي بعد استئناف تشغيل حقلين نفطيين كبيرين في ليبيا. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 20 سنتاً إلى 04ر49 دولار للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا وعدد من كبار منتجي النفط الآخرين على خفض إنتاج الخام نحو 8ر1 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في محاولة لتقليص التخمة العالمية. وتجتمع أوبك مع عدد من المنتجين المستقلين في 25 مايو/ أيار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا العمل بالقيود المفروضة على الإنتاج لبقية هذا العام.

هذا وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين بدعم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية عقب تصريح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن إمكانية إصدار سندات لآجال طويلة جداً.

ومع استئناف العمل في الأسواق الأوروبية بعد عطلة عيد العمال يوم الاثنين، ارتفع الدولار نحو 25ر0 المئة ليجري تداوله عند 18ر112 ين وهو أعلى مستوى منذ 31 مارس/ آذار ويقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 21ر112 ين.

ونزل الدولار نحو أربعة في المئة مقابل اليورو في أول أربعة أشهر من العام الجاري. ونزل أقل من نصف سنت من أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0951ر1 دولار.