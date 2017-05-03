وسط أجواء الحصار الإسرائيلي وتردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني، أحيى العمال الفلسطينيون ذكرى يوم العمال العالمي الذي صادف الأول من مايو في كل عام وهم بلا عمل .

ولا يزال العمال الغزيون يعيشون أجواء الخوف من المستقبل المجهول على حال عائلاتهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة، فهناك أكثر من مئتي وعشرين ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة من ضمن 360 ألف عاطل عن العمل في الضفة وغزة .

نماذج البطالة

وفي داخل مطبخ صغير يفتقد لأبسط مقومات الحياة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تصارع صاحبته أم محمد الهسي قسوة الحياة والظروف المتردية التي تعيشها مع عائلتها، في ظل تعطل زوجها عن العمل منذ عدة سنوات بعد إغلاق الاحتلال الصهيوني لمعابر القطاع والحصار الذي تفرضه عليه .

وتصف أم محمد حال أسرتها قبل أن يصبح زوجها من العاطلين عن العمل، فتقول: (قبل الحصار الصهيوني على غزة والقيود المشددة على المعابر كانت حياتنا أجمل بكثير مما عليه الآن) وتابعت القول: (كنت أستطيع أن أوفر جميع ما ينقص من مستلزمات المنزل وطلبات حاجيات أبنائي، أما اليوم فقد ضاقت علينا الدنيا وخائفين من تفاقم الأزمة في ظل استمرار تردي الأوضاع الغزية).

وطالبت أم محمد من الجهات المسؤولة ومن السلطة الفلسطينية ووزارة العمل، أن تعمل جاهدة على توفير مشاريع ريادة للخريجين والعاطلين عن العمل بدلاً من إزدياد أعدادهم يوماً بعد يوم .

قهر ومعاناة

ويرسم على وجه العاطل عن العمل أبو محمد (55 عاماً) خطوط المعاناة والقهر من عدم استطاعته لسد حاجة أسرته بعد إغلاق اسرائيل للمعابر وشل حركة العاملين بعدها .

وكان يعمل أبو محمد عاملاً في إحدى المصانع التجارية في الداخل المحتل. وبعد الانتفاضة الثانية، أغلق الكيان الصهيوني أبواب العمل أمامهم، وفرض حصاراً محكماً بعد ذلك أدى الى وقف العمل داخل القطاع أيضاً.

وتعيش عائلة الهسي ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية.. فأم محمد لديها أربعة شبان عصفت بهم الحياة وجعلت أحوالهم مثل والدهم، فهم اليوم يصطفون في طوابير العاطلين عن العمل ويفتقرون لفرصة عمل تلبي وتسد حاجة أسرهم المنكوبة .

إحصائيات خطيرة

بدوره، قال المحلل الاقتصادي سمير أبو مدلل: ان هناك مؤشرات خطيرة على وضع الطبقة العاملة بفلسطين بشكل عام، حيث وصل ارتفاع البطالة بمدينة غزة الى نحو 43% بسبب الحصار الإسرائيلي وأثر الانقسام السياسي الفلسطيني مما ينذر بخطورة الوضع وتفاقم الأزمات .وأوضح المحلل الاقتصادي ان إقرار الحد الأدنى للأجور الذي أقرته وزارة العمل الفلسطيني بمعنى أن هناك 89 ألف عامل لا تتعدى رواتبهم الشهرية 800 شيكل، وهو ما أكد أنه يقل من الحد الأدنى للأجور (1450 شيكلاً).

وطالب المدلل من المجتمع الدولي أن يقف الى جانب المجتمع الفلسطيني في رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، الى جانب فرض عقوبات اقتصادية على (اسرائيل). وأشار المدلل الى أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون اليوم على المساعدات الإنسانية من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومن الشؤون الاجتماعية .

وتعتبر البطالة قنبلة موقوتة تهدد الإستقرار في فلسطين. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، فان نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 9ر26%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 360 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2016، منهم حوالي 153 ألف في الضفة الغربية وحوالي 207 آلاف في قطاع غزة، وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 7ر41% في قطاع غزة، مقابل 2ر18% في الضفة الغربية، كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين في الفئة العمرية (20-24) سنة 2ر43% في العام 2016، بلغ معدل البطالة بين فئة الشباب في فلسطين 3ر32% بواقع 5ر22% في الضفة الغربية 6ر50% في قطاع غزة، ويبقى معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة.