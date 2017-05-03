برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، بدأ الخط الإنتاجي الجديد لسيارة (دنا بلاس) الايرانية و(بيجو 2008) بإنتاج جيل جديد يتميز بمعدات حديثة، في سياق نشاطات مجمع ايران خودرو الصناعي الرامية لتطوير منتجاته من السيارات .

سيارة (دنا بلاس) من منتجات (ايكوبرس) وهي طراز جديد من السيارة الايرانية (دنا)، حيث جرى تطويرها من حيث الجودة والمعدات والهيكل الخارجي في مركز أبحاث ايران خودرو. وتتميز (دنا بلاس) السيارة المحلية الصنع الأولى في ايران، بأربع وسادات هوائية مما يجعلها أكثر أماناً.

وجرى تصميم سيارة (دنا بلاس) على يد خبراء شركة ايران خودرو. وبالتعاون مع الشركات الدولية تم صناعة المكائن المستخدمة في خط الإنتاج الجديد.

(دنا بلاس) تتميز بالإمكانيات والمعدات التي تم استخدامها لأول مرة في سيارة محلية الصنع وبماركة وطنية. أما سيارة (بيجو 2008) هي المنتج الأول لـ(ايكاب) الشركة المشتركة بين ايران خودرو وبيجو الفرنسية والتي بلغت مرحلة الإنتاج في ايران. وبدأت المرحلة الجديدة للتعاون بين ايران خودرو وبيجو بالتوقيع على عقد بين مدراء الشركتين وبحضور الرئيس الايراني والفرنسي.

هذا العقد هو الأول الذي أبرم مع الدول الغربية بعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ والذي أثمر عن إنتاج سيارات من جيل جديد تحمل معدات حديثة .وينص العقد على الاستثمار المباشر من قبل الطرف الخارجي ونقل التكنولوجيا والتقنيات وصادرات 30 بالمائة من منتجات هذه الشركة .