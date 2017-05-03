أكد الأمين العام لغرفة طهران للصناعة والمناجم والزراعة، بهرام عشقي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية مستدامة، والألمان ينعمون بمستوى عال من راحة البال داخل البلاد.

وأضاف عشقي، خلال الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الاثنين بمشاركة رجال الأعمال في غرفة تجارة طهران وأعضاء الوفد التجاري لولاية بافاريا الألمانية، قائلاً: ان التعاون الايجابي بين مؤسسات القطاعين العام والخاص سيفضي الى نتائج جيدة بالنسبة لرجال الأعمال في كلا البلدين.

ونوه المسؤول الايراني بالطاقات الاقتصادية التي تحظى بها ولاية بافاريا الألمانية، مبيناً ان الأخيرة ترغب في ترسيخ مزيد من العلاقات مع ايران مقارنة بباقي الدول المنافسة. ودعا عشقي رجال الأعمال بولاية بافاريا الى اتخاذ الحيطة في قراراتهم، وقال: ان غرفة تجارة طهران ستتخذ بالمقابل ذات الإجراءات.

ولفت الأمين العام لغرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة الى المسؤولية التي تقع على عاتق هذه المؤسسة في سياق توفير الظروف المؤاتية لإقامة العلاقات بين التجار الايرانيين مع نظرائهم لدى الدول الأخرى، على أن يبادر التجار الايرانيون أنفسهم في المراحل المتعاقبة الى الخطوات اللازمة في هذا الإطار.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الاقتصاد بولاية بافاريا الألمانية ماركوس فيتمان، خلال الاجتماع، الى العلاقات الجيدة بين ايران وألمانيا، مؤكداً ان بلاده تحمل رؤى ايجابية حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المسؤول الألماني: ان تنمية العلاقات الاقتصادية بحاجة الى توفير ظروف خاصة، لافتاً في السياق الى تنامي طلبات إستصدار تأشيرات الدخول من قبل التجار الايرانيين لزيارة بافاريا، مؤكداً ان المسؤولين الألمان يبذلون جهدهم للتسريع في عملية إصدار هذه التأشيرات.

وتطرق فيتمان الى العقبات المصرفية على صعيدي الصادرات والاستيراد بين الجانبين، مؤكداً ان بلاده تعمل على ايجاد حل لهذه العراقيل وإلغاء العقبات المصرفية في أسرع وقت ممكن.