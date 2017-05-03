أكد قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء، العميد عبادالله عبداللهي، أن مصفاة "نجم الخليج الفارسي" التي دشنت مرحلتها الأولى الأحد الماضي، تم إنشاؤها إبان الحظر، الأمر الذي أدى لتحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج البنزين وشكل ضربة للأعداء.

وأوضح العميد عبداللهي، في حديث للتلفزيون الايراني مساء الاثنين، بأن المصفاة تعد أول مصفاة مكثفات غاز في ايران والأضخم على مستوى العالم. وأكد ان تدشين المرحلة الأولى من المصفاة، يقدم لاستهلاك الشعب الايراني يومياً 12 مليون لتر من البنزين عالي الجودة (يورو 4) وبأوكتان أعلى من 90، ومن الممكن ترقيته الى أوكتان 95.

ولفت قائد مقر خاتم الأنبياء(ص)، المشرف على بناء المصفاة، الى أن عملية الإنشاء تمت بالاعتماد على القدرات الوطنية بشكل كبير وعبر مختصين ايرانيين، حيث تم شراء 70 بالمئة من المعدات من الشركات المحلية فيما يتعلق بالشؤون الهندسية، استعين بنسبة 70 بالمئة بالخبراء الايرانيين، وبالتالي فان المرحلة الأولى من المصفاة دشنت بنسبة 83 بالمئة عبر القدرات الوطنية.

وأشار العميد عبداللهي الى ضرورة استيراد بعض معدات المصافي من الخارج، مبيناً بأن تكاليف بناء المصفاة ستلامس 4 مليارات يورو. وبيّن بأن التدشين الكامل للمصفاة سيحقق إنتاجاً يومياً بواقع 36 مليون لتر من البنزين، و17 مليون لتر من السولار، ونحو 4 ملايين لتر من بنزين الطائرات، فضلاً عن منتجات أخرى. وأكد أن معدل استهلاك البنزين في ايران يبلغ 60 مليون لتر يومياً وأن طاقة مصفاة نجم الخليج الفارسي بمفردها تبلغ 37 مليون لتر أي بنسبة 55 بالمئة من إجمالي الاستهلاك.

وأوضح العميد عبداللهي بأن مقر خاتم الأنبياء(ص) استلم مشروع المصفاة عام 2010، وبدأ فعلياً بالعمليات بعد تجهيز المصانع عام 2011. وأكد أن تمويل المشروع تم عبر الصندوق الوطني للتنمية، إضافة الى مساهمة شركات ايرانية وهي شركة استثمارات التأمينات الاجتماعية وصندوق المتقاعدين وشركة التوزيع والتكرير. وأضاف: انه قد تم توفير 800 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية لإتمام المشروع، وذلك بدعم من قائد الثورة الاسلامية.

وأوضح العميد عبداللهي بأن تدشين المصفاة سيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.