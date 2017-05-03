عقدت بورصة السلع الايرانية، صفقات تجاوزت 67ر1 مليون طن من مختلف السلع بأكثر من 941 مليون دولار في شهر أبريل/ نيسان 2017.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الكيميائية والمشتقات النفطية، مبيعات 09ر1 مليون طن من السلع بأكثر من 495 مليون دولار. فيما بلغت صفقات السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية 441 ألف طن من السلع بأكثر من 363 مليون دولار، والقاعة الزراعية 164 ألف طن من المنتجات بما يربو عن 82 مليون دولار.

من جهة ثانية، شهدت السوق المشتقة لبورصة السلع الايرانية تعاملات في أبريل/ نيسان الماضي، شملت 162547 عقداً آجلاً للمسكوكات الذهبية بنحو 688 مليون دولار، فضلاً عن 2479 عقد خيار للمسكوكات الذهبية بقيمة 22 ألف دولار.